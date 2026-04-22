追趕智慧車技術！福斯在陸新款汽車 將搭載AI代理

福斯汽車（陸稱大眾汽車）集團執行長布魯姆（Oliver Blume）表示，將自今年下半年起，在大陸生產的新車中導入AI代理（AI agents），以追趕這個全球最大汽車市場的智慧車技術發展。

路透22日報導，福斯正加緊與大陸車廠競爭。相較之下，陸廠在電動化、數位功能、價格策略及開發速度等方面，推進步調都更快。

報導稱，在4月24日至5月3日北京國際車展登場前，布魯姆21日在北京舉行的「福斯集團媒體之夜」表示，自今年下半年起，將在採用其大陸專屬電子電氣架構的車款上，配置「車載AI代理」（onboard AI agents）。

布魯姆表示，這項技術可讓車輛與駕駛之間實現「高度直覺、近似人類的互動」，同時確保「強而有力的個人資料保護」。相較於僅能回應簡單問題的語音助理，AI代理可處理更複雜的任務與決策。

報導指出，福斯汽車中國區最高主管布蘭德施泰特（Ralf Brandstaetter）在活動後接受路透訪問時舉例，透過這項技術，車輛可自行搜尋評價較高的餐廳，完成訂位、確認，再引導駕駛前往目的地，並安排停車。

福斯也正試圖在大陸市場重新定位自身，從以燃油車為主的傳統車廠，轉向具備在地化電動車與智慧車策略的企業。布魯姆表示，這是其在大陸「歷來最大規模的電動化攻勢」之一，計畫推出超過20款全新電動化車型，到2030年總計將有50款新車上市。

布魯姆在活動中表示，這些新車與技術規劃傳達出明確訊息：「我們回來了」，報導稱，福斯汽車的「In China, for China」策略，重點在於擴大在地研發能力、加快開發時程，並深化在地合作夥伴關係。

據報導，與布魯姆一同出席活動的大陸車用晶片廠地平線（Horizon Robotics）執行長余凱表示，福斯與地平線共同打造的智能體AI，將使這項技術不再侷限於高階車款，而能進一步拓展至一般市場。