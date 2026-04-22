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摩根大通：大陸房市近轉折點 有助帶動陸股上漲

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
摩根大通駐新加坡策略師巴特拉（Rajiv Batra）指出，香港房地產市場的復甦正逐步外溢至大陸主要城市，而陸股反彈所帶來的延後財富效應，也正在提振住房需求。（新華網）
摩根大通駐新加坡策略師巴特拉（Rajiv Batra）指出，香港房地產市場的復甦正逐步外溢至大陸主要城市，而陸股反彈所帶來的延後財富效應，也正在提振住房需求。（新華網）

摩根大通（J.P. Morgan）表示，大陸房地產市場在歷經多年調整後，可能正接近轉折點，這將有助大陸股市表現優於其他新興市場。

新加坡《商業時報》22日報導，摩根大通駐新加坡策略師巴特拉（Rajiv Batra）指出，香港房地產市場的復甦正逐步外溢至大陸主要城市，而陸股反彈所帶來的延後財富效應，也正在提振住房需求。

報導指出，最新一批房市數據支持這項較為正面的看法。大陸國家統計局16日公布的數據顯示，3月新建住宅價格再度下跌，但跌幅為約1年來最小；同月大陸有13個城市二手房價格上漲，為近3年來最多。

巴特拉表示：「在大陸經歷5年的調整之後，我們現在可能正接近一個轉折點，3月大陸房地產市場已出現初步復甦跡象。」他同時也是摩根大通亞洲區主管及全球新興市場股票策略聯席主管。「我們對大陸股市相對於其他新興市場的表現持較為正面的看法。」

MSCI編製的大陸股票指數在過去1個月上漲近4%，幾乎收復伊朗戰爭爆發後的跌幅。不過，儘管近期反彈，該指數今年以來仍下跌2.5%，落後於MSCI新興市場整體指數約15%的漲幅。

巴特拉表示，大陸股市若要表現優於其他市場，房地產市場回溫可能是其中一項主要驅動因素。他說：「如果香港出現改善，市場會進行外推，而最容易外推的就是大陸的一線城市。」

他並指出，延後的財富效應將有助房地產市場復甦；此外，以平均房價收入比來看，目前住房可負擔程度已達2016年以來最佳水準，這也是另一項利多因素。

報導稱，摩根大通並非唯一轉趨看多大陸股市的機構。倫敦資產管理公司Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen）上周表示，在北京支持性政策帶動成長、估值仍具吸引力的情況下，大陸股市到年底有望上漲10%。

巴特拉指出，除房地產市場回溫外，陸股還有其他多項利多因素，包括機器人、生技創新及人工智慧應用的進展，同時也可望受惠於政府改善股東回報，以及整頓部分產業因價格戰導致獲利下滑的措施。

另，高盛本月稍早發布報告指出，未來1至2年內，將有更多一線與二線城市有望實現房價企穩，其中深圳與上海可能領跑；不過，低線城市仍面臨庫存高、人口外流及財政基礎薄弱等問題，樓市短期內恐難快速恢復。

房地產 大陸 新加坡

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