受陸需求回溫帶動 日本3月出口年增11.7%

受大陸需求回升、半導體與電子零組件出貨增加帶動，日本3月出口增速大幅加快。日本財政部22日公布數據顯示，3月出口總額年增11.7%，高於2月修正後的4%，也高於市場預估的11%；進口則年增10.9%，略高於2月的10.3%。在對陸出口回升帶動下，日本當月未經季節調整的貿易順差擴大至6,670億日圓（約新台幣1,318億元）。

彭博報導，隨著春節假期造成的干擾逐漸消退，日本對大陸出口3月增長17.7%，主要受晶片、電子元件及有色金屬出口帶動。報導指出，大陸在春節後復工，加上第1季經濟表現穩健，也提振了該地區各貿易夥伴的業務。

除日本外，南韓近期對陸出口也明顯增溫。21日公布的數據顯示，受對陸出口大增70.9%推動，南韓4月上旬出口延續強勁走勢；3月南韓對陸出口也增長64.2%。

關於大陸本身的外貿表現，陸海關總署14日公布數據顯示，3月出口年增2.5%，較前2個月的21.8%大幅回落，創5個月來新低，也低於彭博與路透原先預估的8.6%與8.3%。不過，以美元計價的進口額則大增27.8%，寫下2021年底以來最快增速，導致當月貿易順差縮小至510億美元（約新台幣1.6兆元），為1年多來的最低水平。

從季度來看，中國第1季出口年增11.9%，進口年增19.6%，達4.99兆元人民幣（約新台幣23兆元），創歷年同期新高。

數據也顯示，大陸3月多項主要進口商品需求轉強，其中黃豆進口額年增19.9%；紡織原料、電腦零件及電子元件進口額分別年增39.3%、45.3%與37.9%。原油進口量雖年減2.8%至4,998.2萬噸，但仍高於2月水準。

另，儘管仍在因應美國關稅影響，日本對美出口3月仍年增3.4%。報導指出，美日目前正持續落實去年達成的貿易協議；根據該協議，美國維持對日本進口商品較低關稅水準，交換條件則是日本承諾增加對美投資，目前日方已宣布2輪投資計畫。

報導指出，日本3月對美汽車出口額下滑1.6%，但出口量增加2.3%，顯示日本車廠為維持市占率，仍持續吸收部分關稅成本。電池出口量則大增近57%，增幅居各項產品前列。日本對歐盟出口也成長18.2%，主要同樣由汽車出口帶動。

至於能源供應，儘管伊朗戰爭實際上已封鎖荷莫茲海峽，但日本目前並未面臨立即性的石油短缺壓力。日本經濟產業省表示，透過荷莫茲海峽以外的替代供應管道，加上動用石油儲備，日本今年仍可確保足夠的原油供應。