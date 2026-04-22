中東戰事推動需求...陸造船廠 新接多筆油輪訂單

美以對伊朗開戰後，原油運輸受阻情況加劇，全球對大型油輪需求上升。觀察者網22日引述港媒《南華早報》報導，大陸船廠因產能、成本與交船期等優勢，近期接獲多筆超大型油輪（VLCC）新訂單。

報導指，在當前局勢混亂之際，大陸船廠近幾周至少拿下來自2家瑞士公司與1家新加坡公司的超大型油輪訂單。其中，瑞士油輪營運商Advantage Tankers過去長期依賴南韓船廠，如今已在大陸下訂2艘30.7萬載重噸超大型油輪。根據行業期刊《中國船檢》（China Ship Survey）16日的消息指出，這2艘船預計分別於2028年第2季與2029年第3季交付，價格則未公布。

另，總部位於瑞士日內瓦的大宗商品貿易商摩科瑞能源集團（Mercuria Energy Group），也已在大陸簽下總值近6.5億美元的造船合約。報導稱，該筆訂單包括最多4艘超大型油輪，及2艘LR2型成品油輪，預計將於2029年交付。

報導接著指出，總部位於新加坡、由大陸造船業人士任元林支持的揚子江海事發展有限公司（Yangzijiang Maritime Development），也下訂8艘超大型油輪，這是該公司首度跨足大型油輪市場。文件顯示，這批船舶預計將於2028年至2030年間交付。

《南華早報》報導稱，現有專案也傳出利多。Advantage Tankers在江蘇一家船廠建造的31.9萬載重噸超大型油輪「Advantage Visual」號，預計將於今年第4季交付。該船去年由大宗商品貿易商托克集團（Trafigura）轉售取得，成交價約1.19億美元；隨著超大型油輪市場走強，目前市值已升至約1.52億美元。

隨著需求增加，運價也持續上升。據市場機構VesselValue數據，超大型油輪日租金上周已升至約23.47萬美元，較前一周上漲3.4%。

報導指出，大陸在全球造船訂單市場占有較高比重。全球航運研究機構克拉克森研究公司（Clarkson Research）數據顯示，去年大陸拿下近3分之2的造船合約，南韓則占1成多。

另據大陸工信部2月1日公布的數據，2025年中國造船業3大指標（完工量、新接訂單量及手持訂單量）持續位居全球第1，已連續16年保持世界第1。