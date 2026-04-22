黎智英1532萬美元資產 港府指「罪行相關」要求充公

壹傳媒創辦人黎智英早前經審訊被裁定串謀勾結外國勢力危害國家安全及串謀發布煽動刊物罪成，今年2月被判囚20年。據入稟狀顯示，律政司要求充公黎智英名下的財產包括62個戶口逾4400萬元（港元，下 同，）、17間公司至少7100萬元股份，以及牽涉的刑事案保釋金1000萬元等，全部合共至少1.2億元（約1532.4萬美元）。

綜合文匯報、明報報導，原告律政司司長在入稟狀要求法庭將黎智英直接或間接持有、擁有或控制之財產充公予香港特區政府。當中包括黎智英名下銀行帳戶內所有結餘，包括銀行15個銀行戶口款項共約3230萬元；旗下公司及罪行相關帳戶內所有結餘，即47個公司戶口內合共約1211萬元；以及黎智英名下之17間公司股份，同時涵蓋黎曾繳付的1000萬元保釋金和早前獲准退還的200萬元罰款。

據報導，律政司司長援引「港區國安法」及「實施細則」等法例，申請充公黎智英直接或間接持有或控制的財產，包括黎名下10個匯豐銀行戶口、3個上海商業儲蓄銀行戶口，以及兩個恆生銀行戶口的款項，共涉款約3230萬元。此外，原告申請充公18間相關公司銀行戶口的款項，合共牽涉48個銀行戶口，涉款約1211萬元。

報導指出，「力高」成立於1988年、由Mark Simon和黎的兒子黎崇恩擔任董事，是多間公司的股東。在黎智英被控勾結案中，控方指「力高」負責處理黎的個人事務和「不尋常」業務，黎和Mark Simon曾於2019年透過「力高」，為主張制裁的文宣活動墊支登報費。另外，該案證供顯示，黎智英曾將上文提及的「LACOCK INC.」轉讓給同案認罪被告陳梓華，而黎否認該公司是給予陳的「獎勵」。

報導說，除了申請充公黎智英相關公司銀行戶口款項，原告另要求充公17間公司，包括「力高」、「Comitex Holdings Limited」、「Comitex Knitters Limited」（公明織造廠有限公司）、「Firm Way Investments Limited」，以及壹傳媒有限公司的全部或部分股權。

據報導，上述17間公司中，成立於1975年的「公明織造廠有限公司」，是由「Comitex Holdings Limited」和「力高」持有；「Firm Way Investments Limited」由黎智英、Mark Simon及黎的長子黎見恩共同持有，每人各持33.3%股權；壹傳媒有限公司則已被頒令清盤。入稟狀未有列明17間公司各自的估值，僅提及「公明織造廠有限公司」和「Comitex Holdings Limited」估值合共逾7100萬元。

另一方面，黎智英曾於2020年12月23日，一度獲准就欺詐案和勾結案以1000萬元保釋，同月31日被撤銷，黎早前另因欺詐案上訴得直，獲准退還200萬元罰款。原告在本案申請充公上述1000萬元保釋金及200萬元罰款。據統計，原告合共要求充公至少1.27億元財產，涉及63個銀行戶口，案件將於今年7月8日公開聆訊。