14公司董事交棒兒子 黎智英仍是8家企業股東

原告律政司司長入稟狀提到約20間公司與黎智英相關，據悉，黎曾為其中15間公司的董事，但於2020年和2022年辭任，他的兒子黎崇恩於兩周內接任了14間的董事至今，黎目前仍是8間公司的股東，包括「力高顧問有限公司」。另外力高也是8間公司的股東，其中4間的股東名單同時有黎智英。

據明報報導，20間公司當中，有3間為英屬處女群島（BVI）公司，另外一間為壹傳媒有限公司，現時為清盤狀態，黎智英於2020年辭任董事，但至今仍為股東，入稟狀指他持股71.26%。

報導指出，其餘16間公司中，Mark Simon為全數公司董事，「Fog City Digital Limited」和「Chartwell Holding Limited」只有Mark Simon一人董事，股東名單亦不見黎智英。黎崇恩則同為其餘14間公司董事，其中「Lai's Hotel Properties Limited」的董事和股東名單上，亦見有黎智英另一兒子黎見恩。而這16間公司中，有6間於2023年開始休止活動，其他則仍有註冊和遞交周年申報表。

報導稱，根據公司註冊處資料，此16間公司報稱其註冊辦事處地址位於大埔太平工業中心一單位。根據土地註冊處的資料，該單位由公明織造廠有限公司持有，該公司同時亦持有同層其餘3個單位、位於1樓的3個車位，以及一個天台單位。據入稟狀透露，這些單位和車位現時空置，按差餉物業估價署於去年10月的估算，估值逾7000萬港元（約894萬美元）