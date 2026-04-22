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香港中六生海外升學跌至6.5%新低 受地緣政治及國際局勢影響

世界日報／ 香港22日電
教育局公布「2024年中六學生出路統計調查」，內地升學為港生離港升學首選。圖為2024年內地高校參與文憑試收生計畫展覽。（中新社資料照片）
教育局公布「2024年中六學生出路統計調查」，內地升學為港生離港升學首選。圖為2024年內地高校參與文憑試收生計畫展覽。（中新社資料照片）

香港特區政府教育局最新公布的「2025年中六學生出路統計調查」顯示，香港中六畢業生整體升學取向仍以留港為主，選擇境外升學的比率下跌，再創新低。文匯報報導，4萬3561名作出回應的2025年中六畢業生中，九成四繼續修讀全日制課程；其中逾九成三留港升學，6.5%到香港以外地區升學，較去年的7.8%再降1.3個百分點。至於境外升學的選擇之中，內地最多，占47.1%；北美熱門留學地如美國及加拿大合共僅約5.8%。

據報導，在地緣政治及國際局勢持續不明朗等因素下，部分學生對歐美留學意慾轉弱，升學選擇更趨向亞洲地區。

是次統計調查旨在了解2024/25學年中六畢業生的升學及就業情況，以電子問卷形式進行，涵蓋全港所有開辦香港課程的普通中學日校，對象畢業生總數約4萬5100人，惟少數學生未有提供資料。

報導指出，以有回應的4萬3561人中，繼續修讀全日制課程者占94%，當中修讀學士學位課程、專上課程及其他全日制課程的比率，分別為46.2%、33.7%及19.8%，整體情況與2024年大致相若。

報導說，若按升學地區分析，在40,948名繼續修讀全日制課程的受訪中六畢業生中，93.5%在港升學，6.5%選擇在香港以外地區升學。在2671名到境外升學者之中，47.1%前往內地，上升3.4個百分點，創2012年香港中學文憑試推行以來的最高紀錄；其後依次為英國和澳洲。

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