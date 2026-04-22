快訊

「方洲六」是哪位？民眾檢舉違停遭盜個資狂訂餐廳 警一查竟是自己人幹的

「兩湖論壇」登場遇賴清德出訪喊卡 陸代表超尷尬飄到許淑華後方

一度站上3萬8！台股收漲273點 聯發科漲停領47檔收盤站上千元

聽新聞
0:00 / 0:00

香港打擊「鬼油」刑責擴及買家 最重罰12萬美元囚1年

世界日報／ 香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

油價受戰事影響急升，不少車主為了省油錢，去非法油站入「鬼油」。為打擊入「鬼油」（或稱私油），保安局早前預告入油者、即作為買家的車主都要負刑責。消息指，刑罰擴至買家後，一經定罪最高罰款100萬（港元，下同，約12.7萬美元）及監禁1年；至於「鬼油」賣家罰款300萬及監禁3年。根據「應課稅品條例」，目前售賣未完稅汽油，一經定罪最高可罰款100萬元及監禁兩年。

綜合香港01、文匯報報導，香港特區行政長官李家超21日在行政會議前見傳媒時表示，中東戰爭充滿不確定性，政府較早前已通過跨部門監察燃油供應專責組，長期審視形勢變化，亦因如此，數周前他主持會議並通過一系列措施，幫助最急切需要幫助的公共行業，爭取本月底前對柴油提供每公升3元的補貼，下月內推行商用車隧道費半價，並希望與油公司盡快達成協議。政府會緊密地監察，亦會動態地調校措施。

此外，國際油價受中東局勢影響上升，往來香港與澳門兩地的船公司噴射飛航及金光飛航於20日深夜宣布，由25日起加價約一成。新票價下，噴射飛航即來往香港至澳門外港或氹仔航線，標準艙平日日航加至194元，周末及假日則加至212元。

金光飛航標準艙平日日航加至192元，夜航由220元加至242元，頭等艙則維持現有價格。金光飛航同時宣布為答謝乘客一直支持，即日起至2026年5月31日繼續推出限時禮遇，透過金光飛航官方網站或手機App「特別優惠」專區購買標準艙船票，每張低至150元起（不分日夜航）。

相關新聞

中東戰事推動需求...陸造船廠 新接多筆油輪訂單

美以對伊朗開戰後，原油運輸受阻情況加劇，全球對大型油輪需求上升。觀察者網22日引述港媒《南華早報》報導，大陸船廠因產能、成本與交船期等優勢，近期接獲多筆超大型油輪（VLCC）新訂單。

「五一」出行減負…中國油價今年首降 50公升少花22元

全球油市受中東局勢影響波動之際，中國成品油價格卻出現年內首次下調，引發關注。中國21日下調成品油價格，汽柴油每噸分別降逾500元，央視財經指出，92、95號汽油與0號柴油每升約調降人民幣0.44至0.46元，92號汽油加滿50公升將少花22元(約3美元)。有車主表示，降價為即將到來的「五一」出行送上減負禮包。

中開發東海油氣再添新設施 日方強烈抗議

日本政府20日發布消息，中國在東海日中中間線中方一側新建構造物，此舉可能涉及氣田開發。日方指中方單方面推進建設，中方過去則強調相關開發位於其管轄海域，不接受指責，雙方立場分歧仍未化解。

黎智英1532萬美元資產 港府指「罪行相關」要求充公

壹傳媒創辦人黎智英早前經審訊被裁定串謀勾結外國勢力危害國家安全及串謀發布煽動刊物罪成，今年2月被判囚20年。據入稟狀顯示，律政司要求充公黎智英名下的財產包括62個戶口逾4400萬元（港元，下 同，）、17間公司至少7100萬元股份，以及牽涉的刑事案保釋金1000萬元等，全部合共至少1.2億元（約1532.4萬美元）。

胸部比為「小地雷」 中國國民內衣品牌宣傳被罵到下架

近日，作為曾經的國民內衣品牌都會麗人在某平台描述一款內衣時用了「小地雷」字樣，被罵上熱搜；不少網友投訴稱，這是低俗物化和侮辱女性身體，「賺女性的錢還說小地雷？」都市麗人20日在官方帳號發布致歉聲明，承認錯誤並宣布全渠道自查、下架刪除相關違規內容。

14公司董事交棒兒子 黎智英仍是8家企業股東

原告律政司司長入稟狀提到約20間公司與黎智英相關，據悉，黎曾為其中15間公司的董事，但於2020年和2022年辭任，他的兒子黎崇恩於兩周內接任了14間的董事至今，黎目前仍是8間公司的股東，包括「力高顧問有限公司」。另外力高也是8間公司的股東，其中4間的股東名單同時有黎智英。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。