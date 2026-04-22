香港打擊「鬼油」刑責擴及買家 最重罰12萬美元囚1年

油價受戰事影響急升，不少車主為了省油錢，去非法油站入「鬼油」。為打擊入「鬼油」（或稱私油），保安局早前預告入油者、即作為買家的車主都要負刑責。消息指，刑罰擴至買家後，一經定罪最高罰款100萬（港元，下同，約12.7萬美元）及監禁1年；至於「鬼油」賣家罰款300萬及監禁3年。根據「應課稅品條例」，目前售賣未完稅汽油，一經定罪最高可罰款100萬元及監禁兩年。

綜合香港01、文匯報報導，香港特區行政長官李家超21日在行政會議前見傳媒時表示，中東戰爭充滿不確定性，政府較早前已通過跨部門監察燃油供應專責組，長期審視形勢變化，亦因如此，數周前他主持會議並通過一系列措施，幫助最急切需要幫助的公共行業，爭取本月底前對柴油提供每公升3元的補貼，下月內推行商用車隧道費半價，並希望與油公司盡快達成協議。政府會緊密地監察，亦會動態地調校措施。

此外，國際油價受中東局勢影響上升，往來香港與澳門兩地的船公司噴射飛航及金光飛航於20日深夜宣布，由25日起加價約一成。新票價下，噴射飛航即來往香港至澳門外港或氹仔航線，標準艙平日日航加至194元，周末及假日則加至212元。

金光飛航標準艙平日日航加至192元，夜航由220元加至242元，頭等艙則維持現有價格。金光飛航同時宣布為答謝乘客一直支持，即日起至2026年5月31日繼續推出限時禮遇，透過金光飛航官方網站或手機App「特別優惠」專區購買標準艙船票，每張低至150元起（不分日夜航）。