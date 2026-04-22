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陸高階 PCB 龍頭勝宏港股掛牌 已打進輝達、特斯拉鏈
輝達、特斯拉供應鏈的全球AI算力PCB龍頭勝宏科技，昨（21）日登陸港交所主板，開盤價港幣330元，較發行價港幣209元大幅上漲57%，盤中最高漲幅達60%，市場熱情高漲。截至收盤報港幣315元，漲幅50%。
勝宏科技此次全球發售所得款項為港幣172億元，超越牧原股份H股的港幣120億元，成為今年以來最大規模的港股新股集資，勝宏科技也形成「A+H」兩地上市格局。
勝宏科技董事長陳濤在Ｈ股上市儀式上表示，勝宏科技深耕高階PCB領域，依託多重核心優勢深度融入全球AI核心產業鏈，已成為全球AI算力PCB龍頭。當前AI算力、資料中心、人形機器人等終端需求旺盛，行業市場空間廣闊，公司將迎來黃金發展期。
陳濤進一步指出，此次港股上市是公司新起點與發展新引擎，未來公司將堅持技術引領、速度制勝，加速擴充高階產能，聚焦高階PCB產品技術迭代與產能布局。
實際上，勝宏科技A股過去一年大漲逾300%，受益於人工智慧熱潮為上下游產業鏈帶來的強勁成長動能。勝宏此番赴港上市，是香港交易所補齊硬科技拼圖的代表事件之一。
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