陸高階 PCB 龍頭勝宏港股掛牌 已打進輝達、特斯拉鏈

近日，大陸第四十二次南極考察隊在東南極麒麟冰下湖區域，成功完成首次南極冰層熱水鑽探試驗，鑽深達三四一三米，一舉打破國際極地熱水鑽探此前保持多年的二五四○米最深紀錄。據悉，這一歷史性突破的背後，東方電氣集團所屬東方宏華聯合研製的「大深度熱水鑽全電驅非金屬連續管作業系統」提供了關鍵裝備支撐。

2026-04-22 04:54