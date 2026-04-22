近20年頭一遭 美對陸鋰電材料「雙反」撤訴

中國貿易救濟信息網引述美國商務部消息，美國原計劃對中國大陸六氟磷酸鋰產品發起的反傾銷和反補貼調查（雙反調查)，最終在立案前以原告方撤訴告終，為近20年來第一起在立案前便以中方完勝告終的案件。

分析認為，美方撤訴根本原因在於中方企業在全球六氟磷酸鋰市場的地位，美國短時間內找不到其他替代方案。

美國美希氟化學公司今年3月5日向美國商務部和美國國際貿易委員會提交申請，要求對大陸生產的六氟磷酸鋰產品啟動雙反調查。六氟磷酸鋰為鋰電重要原材料，主要用於鋰電池電解質材料，約占到電解液總成本的40%左右。

隆眾資訊電解液分析師金佩佩認為，美國對中國大陸六氟磷酸鋰的依賴仍高，當地新能源產業鏈的完善與發展，離不開中國這第一大生產國資源的輸入與補充。此次美國「雙反」調查得以阻止，體現中國大陸在全球新能源行業中的絕對實力。