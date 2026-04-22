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寧德時代開啟鈉電元年 超級科技日秀肌肉 預告將大規模量產

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
寧德時代。（路透）
寧德時代。（路透）

寧德時代昨（21）日舉辦「超級科技日」，發布鈉電、凝聚態、快充等相關產品。寧德時代首席科學家、中國工程院院士吳凱表示，鈉離子電池目前已解決製造環節的核心問題，預告年內大規模量產，宣告鈉電元年正式開啟。

會上發布多款新品。其中，第三代神行超充電池擁有全球最快充電速度，均值10C（C為充放電倍率），從10%充電到80%僅需3分44秒，從10%充電到98%需6分27秒；峰值15C，1秒補能3.3公里，30秒補能100公里續航。

還推出麒麟凝聚態電池，重量能量密度350wh/kg，體積能量密度760wh/L，電池包重量低於650kg，行政級轎車和全尺寸SUV續航可達1,500km、1,000km。

鈉離子電池是一種新型的二次電池，使用鈉元素作為電池的活性物質。相較鋰電池，具備成本低、耐低溫與對高速充電與放電耐受性出色。行業預測，到2030年鈉電池在大陸新能源汽車領域的滲透率有望達20%-30%。

吳凱表示，寧德時代目前主要有磷酸鐵鋰、三元鋰和鈉離子三種材料，並同步推進更多前沿化學體系。他說，鈉離子電池在高溫、極寒等出行場景以及儲能領域有廣闊場景。

寧德時代已於2026年1月發布行業首款量產鈉離子電池「天行二代輕商低溫版」，並計劃7月量產，應用於輕型商用車；在乘用車方面，寧德時代今年2月與長安汽車達成戰略合作，全球首款鈉電量產乘用車正式亮相。

寧德時代

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