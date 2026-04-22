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大陸「自駕小黃」開進新加坡 鋪路進入東協市場

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
東南亞正成為大陸無人駕駛出海重要市場，新加坡被視為重要跳板。（新華社）
東南亞正成為大陸無人駕駛出海重要市場，新加坡被視為重要跳板。（新華社）

大陸無人駕駛計程車（Robotaxi）業者加速海外布局，東南亞成重點目標市場，新加坡因監管試點與分階段開放機制，被視為進入東協市場的關鍵跳板，包含文遠知行、小馬智行等公司已與當地業者合作推進試乘與載客服務。

專家指，新加坡具合規認證與本地化測試能力，對陸企布局東協具關鍵戰略意義，出海新加坡的成功與否，還決定了無人駕駛企業們能否將其遷移至更廣大的東協市場。

界面新聞指出，東南亞正成為大陸無人駕駛出海重要市場，新加坡被視為重要跳板。新加坡交通巨頭康福德高日前在榜鵝（Punggol）開放自動駕駛路線試乘，此前東南亞網約車與送餐服務巨頭Grab已於4月1日開放Robotaxi免費試乘，榜鵝三條路線進入運營。

新加坡陸路交通管理局（LTA）資料顯示，相關路線約20至50分鐘不等，為住宅區首個自動駕駛載客項目。文遠知行稱服務目前免費，預計年中收費，每趟約4新幣。

此次開放的線路背後均出現了中國大陸Robotaxi企業的身影。其中，1號與3號路線由Grab運營，採用文遠知行的技術；2號路線則由康福德高運營，搭載小馬智行的技術方案。

大陸業者在新加坡採「與本地交通企業合作」模式推進商業化。小馬智行CFO王皓俊指出，2026年近半新增車輛將採共建車隊模式，以技術輸出與收益分成推進。Momenta亦於2025年與Grab合作擴展至東南亞市場。分析認為，該模式降低資本壓力並繞過牌照限制，使新加坡成為陸企進入東協的合規測試與商業驗證場域。

除Robotaxi外，文遠知行亦推出Robobus無人巴士，大陸汽車智慧系統研發商蘑菇車聯則與比亞迪取得L4級巴士試點，預計納入公共交通體系。蘑菇車聯總裁呂斌表示，新加坡將進行第三方技術評估與測試，首批巴士預計2026年下半年投入運營。

另有多家業者指稱，新加坡要求自動駕駛數據須本地儲存、不得跨境傳輸。報導認為，對「強政策依賴」產業而言，真正門檻在於監管對接與本地化營運，「這也正是新加坡作為跳板的真正價值」。

呂斌則指，新加坡對Robotaxi企業輻射東協具三層意義，包括取得國際認證、完成右舵左行與高密度城市測試、以及作為東協地理中心建立區域運營網絡。

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