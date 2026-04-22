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北京工業機器人 Q1產量增近1倍
北京市統計局、國家統計局北京調查總隊二十日公佈的數據顯示，今年一季度，北京規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值（二者有交叉）同比（下同）分別增長百分之十三點八和百分之十二點五，風力發電機組、工業機器人、服務機器人、新能源汽車、集成電路等產品產量分別增長一點四倍、百分之九十八點五、百分之九十二點三、百分之四十四和百分之十一點七。
中新社報導，北京工業生產增長較快，高端製造持續引領。一季度，北京規模以上工業增加值按可比價格計算，增長百分之五點三。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長百分之十七點八，其中，集成電路製造業增長百分之六十一點五；醫藥製造業增長百分之九點二；電力、熱力生產和供應業增長百分之二點二。
一季度，北京實現規模以上工業出口交貨值五百二十點五億元人民幣，增長百分之三點五，其中汽車製造業增長百分之十二點五，專用設備製造業增長百分之二十點三。 北京居民消費價格溫和回升，工業生產者出廠價格下降。一季度，北京居民消費價格上漲百分之○點七。其中，消費品價格上漲百分之一點一，服務價格上漲百分之○點四。同期，北京工業生產者出廠價格下降百分之二點二，購進價格下降百分之一點五。
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