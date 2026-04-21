大陸3月失業率高 學者：整體數據走升呈現就業嚴峻

中國國家統計局今天公布，3月份青年失業率為16.9%，創4個月以來新高。學者王國臣指出，中國失業率向來不可靠，但從趨勢觀察，近期中國整體失業率都在走升，呈現全面性失業問題惡化。

中國國家統計局21日公布的數據顯示，3月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為16.9%，創4個月以來新高；中國3月全國城鎮調查失業率為5.4%，較2月增加0.1個百分點，也創2025年3月以來最高。

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣對中央社表示，中國整體的失業率都在走升。比如全國的城鎮調查失業率5.4%，較去年年底上升了0.3個百分點；31個大城市的調查失業率也走揚0.2個百分點到5.3%，因此青年失業率往上攀升「不意外」。

他指出，失業率整體上升的原因不外乎是整體經濟呈現蕭條。今年中國第1季固定資產投資年增1.7%，去年同期則是4.2%，顯示投資在萎縮，進而影響就業機會。投資萎靡再加上企業「內捲」，整體需要的員工也就不多，「所以是全面性的失業問題，不只是單純青年而已」。

關於中國青年失業率統計的可信度，王國臣指出，「中國的失業率向來是最不可靠的」，因為只統計城市，沒有統計農村，且退休年齡為55歲，因此55歲以上也不算失業。

王國臣強調，他們觀察中國失業率不看絕對值，而是從趨勢來推估整個問題的嚴重性。中國失業率雖然調整過統計口徑，但在過去幾個月的統一口徑不曾更改，數據卻始終在兩位數盤旋，目前又有節節上升的趨勢，「都是按照統一口徑來看的話，那就是問題在惡化」。

中國國家統計局自2023年12月起對分年齡組失業率統計進行調整，發布不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲的勞動力失業率。

王國臣也指出，中國失業率「整體都是低估，尤其青年失業率會更低估」，例如在校生不被列入計算。他透露，雖然未經公開證實，但有許多消息指出，有些學校會等學生獲得工作才發給畢業證書，若是遲遲找不到工作就安排實習，「實習也不算失業」，或者透過延畢、考研究所等，讓青年延緩畢業。

王國臣還提到，很多青年事實上變成「靈活就業」，即打零工、當網紅或者送外賣。而中國對零工經濟的失業定義較全球更為寬鬆，「只要工作1個小時就不算失業」，也再進一步壓低失業率。

王國臣表示，還有一類是「自願性失業」，尤其當前中國許多青年的薪水還不如家中「體制內」長輩的退休金，「在家只要當全職子女就好了，他拿長輩的退休金都比他出去工作來得賺」。