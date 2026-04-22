東方宏華技術支援 南極鑽探破紀錄

近日，大陸第四十二次南極考察隊在東南極麒麟冰下湖區域，成功完成首次南極冰層熱水鑽探試驗，鑽深達三四一三米，一舉打破國際極地熱水鑽探此前保持多年的二五四○米最深紀錄。據悉，這一歷史性突破的背後，東方電氣集團所屬東方宏華聯合研製的「大深度熱水鑽全電驅非金屬連續管作業系統」提供了關鍵裝備支撐。

此次應用的全電驅系統實現綠色技術革新，與傳統液壓、電液混合驅動截然不同，核心注入頭驅動、夾緊裝置全面採用伺服電控，從源頭杜絕極寒環境下液壓油洩漏風險，以「零污染」標準嚴格守護南極生態淨土。設備兼具控制精準、回應迅速、運行可靠等優勢，完美適配極地極端嚴苛工況要求。

面對南極超低溫、大深度鑽探特殊需求，中國地質大學（北京）、東方宏華、中煤科工西安研究院（集團）有限公司組成的聯合研發團隊創新突破非金屬連續管夾持驅動、多電機主從協同聯動等關鍵技術，實現極地鑽探裝備重大跨越。

為保障任務萬無一失，總部位於四川德陽的東方宏華選派技術骨幹隨隊遠征南極，全程參與系統調試與運維保障，後方專家團隊同步遠端值守，為鑽探試驗高品質完成提供全流程技術支撐。全電驅綠色鑽探裝備的成功應用，為大陸深度開展極地科學探索、保護與利用提供堅實裝備保障。