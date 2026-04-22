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鞋都晉江 國際鞋博會熱絡

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第二十七屆中國（晉江）國際鞋業暨體育產業博覽會19日在福建晉江國際會展中心開幕。圖為外國客商在展會上與鞋企展售人員交流。（中新社）
第二十七屆中國（晉江）國際鞋業暨體育產業博覽會19日在福建晉江國際會展中心開幕。圖為外國客商在展會上與鞋企展售人員交流。（中新社）

第二十七屆中國（晉江）國際鞋業暨體育產業博覽會十九日在福建晉江開幕，吸引了來自中國、菲律賓、越南、泰國、義大利等八十多個國家和地區的逾一千一百家客商、專業採購商參與。  

中新社報導，作為全球製鞋行業的風向球，本屆展會規劃展覽面積六萬平方米，佈設九大展廳、二七九一個國際標準展位，設置鞋類成品（體育用品）、鞋紡材料、機械設備三大核心展區，並精心打造台灣鞋機、科技創新與人才、「企業家+科學家」融合創新等特色主題展館，集中展示一批凝聚前沿科技與時尚美學的行業首品、科技新品，涵蓋鞋材、鞋機、成品鞋等全鏈條領域，全面彰顯「晉江創造」的蓬勃生機與創新活力。

為整合晉江優勢產業帶資源，當天還發佈了晉江國際鞋紡城、中國鞋都電商園、中國拖鞋全球選品中心、英林泳裝展廳等四個晉江鞋（體）博會產業帶選品中心，覆蓋設計研發、原料採購、生產製造、品牌營銷、渠道對接等環節，助力企業抱團開拓國際市場，打造「永不落幕」的選品對接平台。

本屆展會期間還將舉辦鞋服產業創新技術成果發佈、品牌出海分享、跨境電商路演、共建「一帶一路」產業對接等多個配套活動。此外，兩條「超級晉江」工業旅遊路線將展館與車間、商圈串聯起來，讓海內外客商在看展之餘，走進生產線、走進這座「中國鞋都」的產業肌理。

跨境電商 電商 泰國

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