鞋都晉江 國際鞋博會熱絡

油價終於降了！大陸官方宣布，21日24時起下調成品油價格，汽、柴油每噸分別降人民幣555元與530元。央視財經指出，以大陸全國平均來看，估計92、95號汽油與0號柴油每升約調降人民幣0.44至0.46元（約合新台幣2元），這也是大陸油價今年首次下調。

2026-04-21 15:28