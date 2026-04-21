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又一領域有望打破美日歐廠壟斷 海外燃氣輪機客戶正考慮陸廠

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期大陸多家燃氣輪機廠商稱，國外客戶詢單增多，且正與來自美北、中東地區海外客戶推進項目。圖為中國自主研製的300兆瓦級F級重型燃氣輪機在上海點火成功。（取材自央視新聞）
近期大陸多家燃氣輪機廠商稱，國外客戶詢單增多，且正與來自美北、中東地區海外客戶推進項目。圖為中國自主研製的300兆瓦級F級重型燃氣輪機在上海點火成功。（取材自央視新聞）

近期大陸多家燃氣輪機廠商稱，國外客戶詢單增多，且正與來自美北、中東地區海外客戶推進項目。受電氣化需求增長尤其是數據中心擴張的驅動，當前全球燃氣輪機產業正經歷一場歷史性供需失衡，儘管全球燃氣輪機受到日美歐三大廠壟斷，但緊迫需求迫使國外客戶考慮大陸廠商。大陸業內認為，要抓住機遇至少還有五年時間窗口。

被視為「工業皇冠上明珠」的燃氣輪機核心技術研發難度大、壁壘高，按功率大小，燃氣輪機可分為重型和工業級，前者功率通常大於50兆瓦，主要用於燃氣發電廠、調峰電站等；後者功率中等，適用於分布式能源系統、工業驅動等。

目前全球燃氣輪機市場由通用電氣、西門子能源與三菱重工主導。以2024年為例，這三家在全球市占合計高達85%。不過隨著數據中心擴張、需求增長，長期壟斷格局或將迎來鬆動。

界面新聞報導，上海電氣燃氣輪機副總經理唐健表示，近期海外客戶，尤其是北美數據中心客戶，主動找上門來詢問燃氣輪機供貨的情況非常多。他稱，目前該公司產能飽滿，排產已排至2027年。今年新接的訂單，生產排期要安排到2028年。「由於國際燃氣輪機市場需求極為旺盛，通用電氣(GE)、西門子、三菱、安薩爾多等頭部廠商的產能已趨於飽和，部分項目在接單後將生產製造環節分包至國內企業」

中科國晟國際市場部接待五六批來自北美及俄羅斯、東南亞的海外客戶；杭汽輪正在與加拿大、美國、俄羅斯及中東等地區等潛在客戶接觸；哈爾濱汽輪機廠計劃通過代理商渠道進行，目前正在與美國方面洽談相關合作，但受限於中間商資質問題，項目仍在推進中。

唐健指出，AI與數據中心帶來的電力需求極為迫切，促使海外客戶開始考慮中國燃氣輪機產品。雖然中國燃機品牌的知名度還不算高，但性價比優勢明顯，中國自主服務能力正逐步突破，客戶願意嘗試採購。

不過，大陸燃氣輪機產業要出海有挑戰，東方電氣集團東方汽輪機全國重點實驗室主任方宇稱，一方面，大陸國內質量管理體系及產業鏈配套企業的品控能力是挑戰，一旦某個環節出現質量問題，不僅會影響項目交付，更可能衝擊中國製造的整體品牌聲譽；另一方面，中亞、俄羅斯、北美、歐洲等市場，都有各自的技術標準與准入規範，要想進入，整機及控制系統、元器件等均須通過當地認證，認證周期往往長達數月甚至一年，這對快速響應海外需求構成制約。

中東 大陸

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