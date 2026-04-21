輝達供應商招牌失效？陸液冷巨頭英維克Q1利潤暴跌8成引熱議

大陸液冷巨頭英維克20日晚間發布業績報告，2026年第1季實現營業收入人民幣11.75億元，年增26.03%；淨利潤為人民幣865.76萬元，年減81.97%，呈現增收不增利狀態，該消息導致21日A股液冷概念股集體走弱。分析認為，在輝達供應商招牌下，市場對該公司盈利預期過高，忽視其他壓力與挑戰。

英維克是大陸國內唯一實現液冷全鏈條自研的企業，擁有冷板、CDU、快速接頭等核心專利，是大陸唯一獲得輝達NPN Tier1認證的液冷供應商，深度綁定GB200、GB300等頂級AI晶片平台。其冷板式液冷在大陸市佔率超40%，儲能溫控全球市佔率超35%。

英維克也發布2025年報告，報告期內英維克實現營收人民幣60.68億元，年增32.23%；淨利潤人民幣5.22億元，年增15.3%。主因數據中心需求快速增長，液冷技術應用持續推進。不過，有觀點認為，2025年數據看似穩健增長，實則已暴露隱憂，淨利潤增速已經遠低於營收增速。

對於市場疑慮，英維克21日回應稱目前經營正常，公司毛利率出現下滑，主要是調整產品結構。公司部分項目周期比較長，一些應收帳款回款周期也比較長，因此計提了壞帳減值準備。此外，財務費用方面有一些匯兌損失。

作為熱門行業液冷巨頭，加上切入輝達供應鏈，引發外界對於英維克首季利潤下跌熱議，綜合市場分析來看，業績下滑的核心原因集中於三點：一是行業競爭加劇，液冷及傳統溫控業務價格戰導致毛利率大幅下滑；二是為搶佔AI市場份額，公司階段性投入激增；三是傳統業務拖累，客車、軌交空調等非核心業務持續低迷，拉低整體盈利水平。

投行花旗稱，英維克連續三季業績不及預期，這表明市場對其的一致盈利預期太高。市場僅關注其為輝達專用集成電路（ASIC）客戶供應液冷，但完全忽視了小業務敞口、大陸國內價格競爭加劇以及未來更多新進入者帶來的壓力。

值得注意的是，截至4月20日收盤，英維克去年大漲246%，今年至今上漲逾13%，可謂是大牛股，被市場賦予了很高的估值溢價。其本益比高達236.97倍，股價淨值比35.69倍，遠超行業平均水平。然而，斷崖式下跌的第1季報正擠壓英維克此前累積的估值泡沫。