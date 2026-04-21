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大陸官方印發文件 宣示2030年服務業規模目標460兆

中央社／ 台北21日電

為大力發展服務業進而提振低迷的消費，中國國務院日前印發「關於推進服務業擴能提質的意見」，並在今天公布。內容宣示，要在2030年讓中國服務業總規模達到人民幣100兆元（約新台幣460兆元），且包括深入實施「AI+」行動，以及支持符合條件的大型服務業企業上市融資、併購重組。

新華社報導，這項意見是為深入貫徹落實中共總書記習近平關於「服務業發展」的指示，以及先前召開的「全國服務業大會」精神而發布。

這項意見提到，到2030年，中國服務業總規模要「邁上100兆元台階」，並培育更多「中國服務」品牌，服務業全球競爭力、影響力「明顯增強」，「人民群眾獲得感持續提升」。

意見提出，要「全鏈條補強」中國生產性服務業薄弱環節，強化科技服務支撐作用，增強現代物流綜合競爭力，加快軟體和資訊服務創新發展，增強供應鏈金融專業服務能力，積極發展節能環保服務，做強、做優商務服務。

這項意見還宣示，要提升生活性服務業重點領域發展能級，增加居民服務優質供給，提高養老托育服務適配水準，增強健康服務專業化能力，創新文旅體服務模式。

意見還強調，要深入實施「AI+」行動，加快智慧編程工具研發使用，支持採購大模型、智慧體服務。加快工業軟體創新突破，建設重點行業工業軟體兼容和應用示範中心。加強基礎軟體生態、開源社區建設。優化智慧視聽系統生態。

這項意見還針對文化和旅通方面表示，要引導演藝娛樂、遊戲動漫、網路文學等業態健康有序發展，「弘揚正能量」。鼓勵熱門景區、文博場館等延長開放時間。完善景區公共設施，強化既有旅遊項目，加強精細化管理，優化服務供給。

意見提到，要擴大服務業優質經營主體。加快培育服務業「骨幹企業」，並支持符合條件者上市融資、併購重組。促進服務業中小企業專精特新發展，支持服務業企業加強品牌建設和傳播，培育品牌體驗新場景。

中共 服務業

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