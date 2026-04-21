大陸首個Pre-6G試驗網運行 標榜5G速率10倍

中國政府今年將6G（第6代行動通訊技術）列入6大未來產業之一，試圖超前建設6G基礎設施，預計2030年左右投入商用。據報導，中國首個Pre-6G試驗網今天在江蘇南京市正式投入運行，標榜速率可達5G的10倍。

央視財經報導，中國國內首個Pre-6G試驗網21日在南京正式投入運行。該試驗網在5G網路中融入6G創新技術，具備高頻寬、遠距離覆蓋、低延遲確定性與人工智慧（AI）內生融合等特點，相關能力可達5G的10倍。

報導說，目前，試驗網已在（無人機）低空巡檢、工業製造、具身智慧、全息通訊（HolographicCommunication）等領域展開系統性驗證。這一試驗網的落地，標誌著6G技術從關鍵技術驗證邁入系統能力驗證的新階段，為未來6G標準化和產業化應用奠定重要基礎。

據南京新聞報導，南京宣布搶先運行中國首個Pre-6G試驗網之際，「2026全球6G技術與產業生態大會」今天在南京舉行，彙聚了全球頂尖科研機構、行業組織和企業的專家學者，共同探討6G技術從實驗室走向產業生態的關鍵路徑。

報導指出，南京的紫金山實驗室是中國6G技術與通感算一體化的核心策源地，已建成全球首個6G通智感融合外場試驗網，即業界首個Pre-6G試驗網。

中國今年度政府工作報告將6G列為6大未來產業之一。在「十五五規劃」（第15個5年規劃，2026至2030年）綱要中提出，適度超前建設新型基礎設施，其中也包括6G。

中國移動研究院院長黃宇紅上週在中國經濟週刊撰文指出，當前正是6G從實驗室構想走向產業落地的關鍵階段，預計6G將於2030年進入商用階段。未來，6G將透過「通感算智」多要素融合，全面賦能千行百業與大眾消費，成為「十五五」時期新的經濟增長點。

她指出，中國從2018年開始布局6G研發，總體進展與全球先進國家保持同步。目前行業內大部分公司的發展目標是2029年完成6G標準制定工作，到2030年具備商用能力。

黃宇紅稱，在技術方面，中國已完成第一階段6G技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。

她表示，6G的商用閉環非常關鍵，因為技術的真正成功一定是其要具有商業意義，所以，中方正在提前孵化6G商用場景。目前，具身智慧型機器人、智慧體協同等場景已經進入技術驗證期。如果說5G是實現了「萬物互聯」，那麼6G描繪的便是「萬物智聯」的未來圖景。