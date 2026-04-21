記憶體漲價 大陸工信部：將保障產業鏈供應鏈穩定

中國工信部發展司司長謝存今天表示，近期記憶體價格上漲引發手機終端產品價格調整，工信部將多措並舉支持記憶體產業發展，保障產業鏈供應鏈穩定。

中國國務院新聞辦今天舉行「介紹2026年一季度工業和信息化發展情況」記者會。謝存在會上表示，近期記憶體價格上漲引發手機終端產品價格調整，受到各界廣泛關注。

謝存說，針對這一問題，工信部將多措並舉支持記憶體產業發展，保障產業鏈供應鏈穩定，一方面，增強供給能力、促進供需對接，鼓勵內外資企業加大投資力度，提升產出能力。支持終端企業與記憶體企業加強互動對接，拓寬多元化供應管道。

他又說，另一方面，通過多種手段維護市場秩序，引導記憶體企業加強管道管理，配合相關部門依法打擊「囤積居奇」等擾亂市場行為。

中國工信部副部長張雲明也在會上表示，今年首季規模以上工業增加值按年增長6.1%，工業對經濟增長的貢獻近4成，人工智慧等在電子、消費品行業應用加速拓展，同時當局規範價格競爭，新能源汽車、太陽能等行業競爭秩序持續改善，相關產品價格回升。

他說，當前國內有效需求不足，中小企和部分行業現金流趨緊，石化等行業運行受到干擾，要鞏固工業經濟向好勢頭仍須付出艱苦努力，下一步將擴大需求、提升質量、培育動能，鞏固回升向好的趨勢。

張雲明並表示，已聯合多個部門系統布局未來產業賽道，包括依托國家科技重大項目，加大未來產業支持力度，針對量子科技等，累計部署培育50.9萬家高新技術企業等。打通技術創新與市場需求之間的堵點，針對各細分賽道頒布專項支持政策。