大陸油價要調降了！ 每次加油約可省下台幣100元

油價終於降了！大陸官方宣布，21日24時起下調成品油價格，汽、柴油每噸分別降人民幣555元與530元。央視財經指出，以大陸全國平均來看，估計92、95號汽油與0號柴油每升約調降人民幣0.44至0.46元（約合新台幣2元），這也是大陸油價今年首次下調。

大陸官方稱，此次調整主要是受國際油價震盪走低影響。這將是大陸今年第八次調整油價，也是今年油價首次下調。央視財經稱，此次油價調降後，加滿50升油箱估計可省下人民幣22元（約合新台幣100元）。

不過，2月28日美以對伊朗發動軍事行動前，大陸92號汽油全國均價約為‌每公升人民幣7.08 元，此次調降後估計約來到人民幣8.8元（約合新台幣40.5元），仍比戰爭爆發前高出逾24%。

大陸油價每10個工作日調整一次，上一次調整公告日為4月7日，當時汽、柴油（標準品）價格每噸上調人民幣420元、400元。儘管大陸官方已調控壓低漲幅，但95號汽油每公升仍升破人民幣9元大關。

台灣方面，台灣中油公司18日宣布，自20日凌晨零時起至4月26日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

中油表示，因應中東情勢變化且衡酌亞鄰國家油價補貼亦高之情形，為照顧國內民生與平穩物價，中油持續吸收以維持亞鄰最低價。