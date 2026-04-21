關稅106→6％ 加民眾：中國電動車快來 幫忙打下價格

加拿大今年通過進口配額制度向中國電動汽車敞開大門，關稅稅率從此前的106.1%驟降至6.1%，吸引比亞迪、吉利、蔚來和小鵬等多家公司準備抓住兩國關係回暖的機遇，在加拿大開設銷售網點。港媒指出，無論加拿大人喜歡中國電動汽車與否，他們都希望中國汽車製造商能幫忙降低所有電動汽車的價格。

觀察者網引述南華早報報導，2024年10月，杜魯多政府對中國電動汽車加徵100%關稅，使綜合稅率一度升至106.1%。當年四季度中國對加電動車出口暴跌92%。

今年1月，加拿大總理卡尼訪華期間宣布給予中國電動汽車每年4.9萬輛配額，配額內享6.1%最惠國關稅。自3月1日起，加拿大向首批2.45萬輛中國電動汽車陸續發放進口許可。

報導指出，溫哥華特斯拉經銷商Factor E Motors的合伙人普雷斯頓·袁說，由於加拿大經濟面臨增長疲軟、失業和通脹壓力的三重威脅，購車者的預算更緊張了。

「很多消費者會張開雙臂歡迎比亞迪這樣的中國品牌，因為它們能夠以可承受的價格提供很高的性價比。」普雷斯頓·袁說，並補充道，近期油價飆升推動了特斯拉在不列顛哥倫比亞省的銷量，「這表明人們對成本上漲有多敏感」。

42歲的溫哥華居民萊昂·李說表示，加拿大市場上目前還沒有售價低於3萬加元（約2.2萬美元）的電動車，他希望中國電動汽車帶來的競爭能改變這種情況。

南華早報指出，加拿大政府似乎也樂於降低電動汽車的價格。根據加拿大與中國達成的貿易協議，每年獲准進口的平價車型(低於3.5萬加元)比例必須逐步提升，到2030年達到4.9萬輛配額中的50%。