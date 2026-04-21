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16.9%！陸3月青年失業率回升 官方：正常季節性波動

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家統計局最新數據顯示，2026年3月，不含在校生的16-24歲勞動力調查失業率結束了此前連續六個月的下降，再度上升。（新華社）
大陸國家統計局最新數據顯示，2026年3月，不含在校生的16-24歲勞動力調查失業率結束了此前連續六個月的下降，再度上升。（新華社）

大陸青年失業率再度回升。大陸國家統計局最新數據顯示，2026年3月，不含在校生的16-24歲勞動力調查失業率結束了此前連續六個月的下降，再度上升，不但明顯高於總體失業率的5.0%，也高於2025年同期的16.5％。

大陸國家統計局21日公布2026年3月分年齡組勞動力調查失業率數據，不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.9%，月增0.8%；25-29歲和30-59歲勞動力失業率也分別較前一個月上升0.5%和0.1個%至7.7%和4.3%。三個年齡組失業率分別高於2025年同期0.4%、0.5%、0.2%。

大陸「財新網」報導，從2024年和2025年的統計數據來看，青年失業率會有季節性變動，16-24歲和25歲-29歲勞動力失業率通常在春節月小幅升高，節後復工的3月至6月逐步下降，隨著畢業季到來，7月、8月會陡峭上升，直到9月再度回落，整體看下半年青年失業率明顯高於上半年。

今年3月，大陸全國城鎮調查失業率為5.4%，連續三個月上升，比去年同期高0.2%，加上三個年齡組勞動力失業率走勢也與前兩年不同，出現上升的狀況，分析認為，或與春節偏晚有關。

大陸國家統計局人口和就業統計司副司長肖寧此前解釋，2月臨近春節，部分產業用工需求減少，失業率升至5.3%，3月隨著企業復工復產有序推進，節後轉換工作人員集中進入勞動力市場求職，失業率升至5.4%。

肖寧強調，與上年相比，2026年春節較晚，受春節假期因素影響，失業率高點出現在3月，較上年延後1個月，屬正常季節性波動，就業形勢總體穩定。

針對大陸青年失業率的問題，美國商業網站「Business Insider」日前撰文指出，許多中國的千禧世代與Z世代年輕人，從消費到職涯抱負都在「降級」，陷入一種深層的停滯感。通往穩定中產生活的階梯似乎正在下沉，而隨著房地產市場走弱，長期財務穩定的承諾也在瓦解。

市場觀察公司「Young China Group」負責人Zak Dychtwald表示，大學教育對大陸年輕人來說已變得更容易取得，但其回報卻沒有同步提升。這一代大陸年輕人已經感受到許多衰退的症狀，尤其是在失業與就業不足方面。

失業率 青年 大陸

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