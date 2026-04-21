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國產郵輪愛達·花城號年底首航 特設香港過夜航次

世界日報／ 香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

愛達郵輪（Adora Cruises）20日在廣州舉辦第二艘國產大型郵輪愛達·花城號產品及首航季航線發布會，其中，首次公布愛達·花城號的首航航線，計畫從廣州開啟前往香港、越南順化（真美）六天五晚的國際郵輪航次，首航季則涵蓋為大灣區特別推出的香港過夜航次等短、中、長相結合的豐富航線。

文匯報報導，截至目前，第二艘國產大型郵輪愛達·花城號項目總進度已達96%，計畫於5月中旬出海試航，將於2026年11月6日提前交付，較原計畫提前近兩個月。交付後，愛達·花城號將從廣州南沙國際郵輪母港開啟首航季，郵輪船票將於5月20日正式開售。

愛達郵輪產品及客戶體驗助理副總裁國佳透露，愛達郵輪將持續加大大灣區郵輪運力部署，推動廣州、深圳、香港三港聯動，預計到2027年大灣區郵輪運力將較2025年實現翻倍，進一步夯實大灣區郵輪產業發展根基。

此次公布的愛達·花城號首航季涵蓋短、中、長相結合的郵輪航線，兼顧短途休閒與中長線深度探索：包括五天四晚、六天五晚前往香港、越南的航次，為大灣區特別推出的香港過夜航次，以及備受遊客喜愛的九天八晚「南洋風情線」航次，覆蓋越南芽莊（金蘭）、馬來西亞亞庇和文萊麻拉等熱門目的地。尤其值得一提的是，首航航線是計畫從廣州開啟前往香港、越南順化（真美）六天五晚的國際郵輪航次。

此外，愛達·花城號還將首次推出17天16晚的東南亞六國「海絲發現之旅」，帶領賓客造訪新加坡、馬來西亞、汶萊、菲律賓、印亞和越南，開啟一場沉浸式的海上絲路文化探索之旅。

據報導，愛達·花城號的首航季以廣州為母港，是愛達郵輪持續深耕大灣區、優化多母港布局的重要一步。愛達·花城號的運營將為大灣區郵輪市場的增長提供運力支撐，預計到2027年大灣區郵輪運力將比2025年增加一倍。同時，愛達·花城號將進一步豐富該地區郵輪產品的供給，也讓更多灣區消費者在家門口就能體驗更高品質的郵輪假期，助力大灣區文旅消費升級。

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