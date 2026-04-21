美企輝瑞等22家重點企業 落戶香港

香港引進辦昨公布第六批22家重點企業名單，有一半來自海外，比率較以往大幅提升；當中包括美國龍頭藥廠輝瑞，將在港開展臨床研究。財政司司長陳茂波昨表示，這批企業來自不同地區和行業，包括先進製藥、半導體、人工智能、金融科技等，並形容「重點企業的落戶是雙贏局面」。

文匯報報導，陳茂波在簽約儀式致辭時指出，目前共有124間重點企業落戶香港，預計可帶來730億（港元，下同，約93.22億美元）投資，創造約2萬5000個就業機會，其中很多是研發和管理方面職位。他又說，早期引進香港的一批企業，已經產生實實在在影響，其中約75%企業已在港設立或正在設立區域或全球總部，近九成企業已設立或即將設立研發中心，許多企業還選擇落戶北部都會區和河套深港合作區，以利用與深圳及其他大灣區城市的鄰近優勢和協同效應，重點企業亦強化香港的創新生態系統。

據報導，陳茂波強調，新一批企業的加入，對香港與企業而言是「雙贏」。一方面企業帶來投資、創造就業機會，並為香港帶來創新成果，助力香港強化創新生態圈；另一方面，香港為企業提供平台、聯通性、資金、人才和專業支持，助力它們走向國際，充分發揮潛力，特別是許多企業已與本港的大學、商業機構及科研院校建立合作關係。另有企業以香港為平台，試點金融科技解決方案等前沿應用，其後推向國際市場。展望未來，特區政府將繼續積極引進重點企業。

這批來港的企業來自不同地區，包括中國內地、亞洲、歐洲、美洲和非洲等，名單涵蓋全球十大及前20大的醫藥企業，皆為生命與健康科技領域的領導者；同時包括先進微處理器製造、通用人工智能、智慧出行技術、全球創新電動垂直起降飛行器（eVTOL）、領先低空經濟基礎設施、數字資產託管與錢包基礎設施，以及國際知名遊戲開發等領域的業界翹楚。

報導稱，這批企業中較為人所知的包括內地出行企業滴滴、在港上市的電池企業天齊鋰業、美國藥廠輝瑞的香港子公司、騰訊雲及騰訊光子工作室群，市值均逾1000億，涵蓋生命健康科技、低空經濟、AI等領域。引進辦至今已累計引進逾120家重點企業，逾半企業已經上市。