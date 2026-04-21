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華為推新款手機 高管稱記憶體晶片吃緊恐漲價

中央社／ 記者呂佳蓉北京21日電

中國科技巨頭華為20日發布新機Pura X Max，售價達人民幣1萬999元人民幣起（約新台幣5萬元）。華為高管促消費者盡早購買新機，並稱華為可能很快面臨記憶體晶片的短缺壓力，「可能會漲價」。

綜合陸媒報導，華為20日發布Pura系列新機、人工智能（AI）眼鏡等新品。其中，Pura X Max成為焦點，該機採用雙面闊型設計，外螢幕為相對較小的5.4英吋，展開後達到7.7英吋，接近小尺寸平板設備的使用範圍。

華為的中國本土競爭對手小米與Oppo等品牌，也持續推出並升級折疊手機，爭奪高端消費群體。同時，美國科技巨頭蘋果與華為在中國市場的競爭持續升溫。

華為常務董事、產品評審委員會主任、終端BG董事長余承東星期一敦促消費者盡早購買新機，並稱華為可能很快將面臨記憶體晶片的短缺壓力。

他在記者會上說，「現在新手機定價壓力非常大，後續如果成本扛不住了，也可能會漲價」。

華為 蘋果 美國

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