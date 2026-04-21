陸東海氣田開發再添新設施 日方強烈抗議

日本政府20日發布消息，中國在東海日中中間線中方一側新建構造物，此舉可能涉及氣田開發。日方指中方單方面推進建設，陸方過去則強調相關開發位於其管轄海域，不接受指責，雙方立場分歧仍未化解。

據日本「共同社」報導，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰向中國駐日大使館次席公使施泳提出強烈抗議。日方要求基於兩國2008年就共同開發氣田達成的共識儘快重啟談判。

目前，大陸方面尚未針對這次的抗議進行回應。

據日本外務省透露，中國正在中間線中方一側推進建造鑽探設施，此次確認的是第23座構造物。該機構甫於今年1月針對在該海域確認的第22座構造物向中國提出抗議。

有關東海油氣田開發的爭議，中日兩國曾在2008年達成合作開發油氣田的協議，但有關締結相關條約的談判於2010年中斷。日方後來發現中方單方面持續在日中的中間線附近建設結構物。

大陸外交部去年曾表示，中方東海油氣開發活動位於中方管轄海域，是中方主權權利和管轄權範圍內的事情，不接受日方的無端指責。中方堅持並致力於全面有效落實東海問題原則共識，希望日方與中方相向而行，爭取早日重啟兩國政府間談判。