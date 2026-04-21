荷莫茲海峽關閉衝擊 陸3月自中東進口原油大減25%

美伊戰事導致荷莫茲海峽實質上幾近關閉，已衝擊中國大陸進口原油。大陸海關總署最新數據顯示，今年3月，大陸進口原油3.62億桶，與2025年3月同期相比下跌2%，其中自沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、阿曼、科威特、卡達等六個國家進口原油1.226億桶，則是大減25%。

大陸「財新網」報導，具體來看，大陸自沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特與卡達四國原油進口量下降幅度較大，降幅分別為30.7%、46%、52.3%、64.5%；從阿拉伯聯合大公國進口量變化不大，從阿曼進口量大幅增長44%，主要是因為阿曼出口終端在荷莫茲海峽外。

為補足原油進口缺口，3月大陸從俄羅斯進口原油7,452.7萬桶，增長13.3%；從印尼進口原油4,058萬桶，增長107倍，成為當月僅次於俄羅斯與沙烏地阿拉伯的第三大原油進口來源國。

在液化天然氣（LNG）方面來看，大陸3月進口LNG為395萬噸，下降19.2%。其中，從澳洲進口114.4萬噸，下降26.4%；從卡達進口98.8萬噸，下降42.8%；從俄羅斯進口55.8萬噸，增長43.8%，但未能彌補上述減量。

此外，由於大陸對自美進口LNG與原油加徵關稅，大陸3月未自美國進口LNG與原油。

據大陸外交部，大陸國家主席習近平應約與沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德通電話時表示，針對當前中東海灣地區局勢，中方主張立即、全面停火止戰，堅持通過政治外交途徑化解爭端，荷莫茲海峽應該保持正常通行，這符合地區國家和國際社會共同利益。

另據彭博報導，兩位了解俄羅斯政府預測的人士稱，今年俄羅斯對大陸出口的天然氣價格預計平均為每千立方公尺258.80美元，比仍在採購的少數歐洲買家支付的價格低逾38%。價差在未來三年將逐步縮小，但到2029年幅度仍將略高於27%。

報導指出，儘管價格差距表明，中國現在仍是莫斯科最大的天然氣客戶，但與以前俄羅斯和歐洲的貿易關係相比，中國帶來的利潤要少得多。顯示出俄羅斯在俄烏戰爭後轉向亞洲的舉措，未完全彌補其失去大部分西方市場所帶來的損失。