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反送中後港府致力引進重點企業 最新22家落戶

中央社／ 香港21日電

香港當局最新引進22家海外或中國大陸重點企業首次落戶香港或擴大在港業務，這是當局在「反送中」運動及COVID-19疫情之後致力引進重點企業的成果之一。

香港引進重點企業辦公室昨天與22家企業舉行簽署儀式，由財政司司長陳茂波主持。

據公布，22家重點企業之中，市值大都超過港幣1000億元（合約4000億台幣），這些「千億巨企」涵蓋全球10大及前20大的醫藥企業，都是生命與健康科技領域的領導者。

它們還有其他領域的業界巨企，業務涉及先進微處理器製造、通用人工智慧、智慧出行技術、全球創新電動垂直起降飛行器（eVTOL）、低空經濟基礎設施、數字資產託管與錢包基礎設施、國際遊戲開發等。

自2023年底至今，引進辦已引進超過120家重點企業落戶香港或擴大在港業務，港府預計這些企業在未來數年可以帶來730億元的投資，創造約2萬5000個職位，涵蓋高端科研及管理職位，為香港的產業升級及人才發展注入動力。

2019年香港爆發「反送中」運動，是香港歷來最大規模的一次政治示威活動，令香港陷入不穩。2020年初，接著是COVID-19襲港，令香港經濟民生嚴重受創。

為此，港府於2022年底成立引進辦，由財政司司長直接領導，希望主動引進世界各地具代表性、高潛力的重點企業，以提升香港競爭力並加速產業發展。

引進辦主要引進的企業對象有生命健康科技、人工智慧與資料科學、金融科技、先進製造、新材料與新能源科技等。

為了吸引相關企業來港發展，港府會在土地、財政、稅務等方面提供一站式配套服務。

上述22家企業已是第6批引進企業，當中包括德國寶靈家殷格翰（香港）有限公司、美國輝瑞科研製藥有限公司、中國鐵塔股份有限公司、達索系統、滴滴、江蘇恒瑞醫藥股份有限公司等。

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