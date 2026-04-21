愛奇藝AI藝人庫「先斬後奏」 擁抱創新？自掘墳墓？

愛奇藝CEO龔宇20日於世界大會拋出「AI藝人庫」計畫，意味著演員讓「AI代演」從概念變成行業現實，並宣稱未來「真人實拍或成非遺」，相關訊息讓影視圈炸了鍋。有網友稱，藝人主動讓出肖像權是不愛惜羽毛，丟失了從事表演行業本心；也有人吐槽愛奇藝，「離倒閉不遠了吧」。

綜合極目新聞、澎湃新聞評論文章指出，愛奇藝直接將「活人變AI」擺到台前，一次性拿下了100多位藝人的「臉」，意味著這些演員以後出現在屏幕中，觀眾或許根本無法判斷自己看到的是人演的，還是AI生成的，更談不上欣賞品評演技了。這對於影視表演而言，無疑是顛覆性的風向轉變。

但是，AI表演僅有外形復刻和動作模仿，缺少真人細膩情緒與表演溫度，而優秀演員的即興反應是AI永遠學不會的。「如果滿屏都是AI在演戲，這無疑是對觀眾的一種『霸凌』」。

龔宇給出的理由也讓不少網友質疑。其中，他提到演員太辛苦，忙到沒有個人生活，但演戲是演員本職工作，敬業演出、磨練演技是天經地義的事。現在演員把臉餵給AI，自己躺在家裡收錢，這完全是對觀眾的敷衍糊弄。

還有，龔宇強調，用AI演員一年可提升產量至14部戲，但就算一年拍140部，其中能有多少精品力作？盲目追求數字上的高產，只會導致內容同質化、劇情空洞化，難有質感的優秀作品。

此外，愛奇藝聲稱已有超100位藝人表達AI授權合作意願，但發布會當日下午，一場闢謠風暴席捲而來。藝人張若昀、于和偉、王楚然、李一桐相繼否認曾簽署任何AI授權協議。網友吐槽，「『簽約』變『被簽約』，愛奇藝這波操作，不像是技術革新，更像是『先斬後奏』」。

對於愛奇藝「AI藝人庫」計畫，有網友直指，「觀眾要看的是毛孔會出汗、眼眶會發紅的真人，不是屍塊拼接的完美假臉」。更有調查顯示，高達74%的觀眾明確抵制AI作品，認為其無法傳遞真實的情感共鳴。

老戲骨馮遠征曾說，「AI演員的眼淚是畫出來的，但我的眼淚是從身體裡流淌出來的，有溫度、有味道」。這句話也再度被網友提起。

評論文章發出靈魂拷問，觀眾到底想看什麼樣的作品？演員要怎麼才對得起自己的飯碗？影視行業如何守住創作的尊嚴？如此捧殺AI究竟是擁抱創新還是自掘墳墓？平台、資本、從業者，真該走出「降本增效」迷思，好好聽聽大眾的聲音。