快訊

115年總預算終於付委審查 有機會6月中旬完成三讀

要拘提柯建銘！涉過失傷害徐巧芯不出庭 審判長：囑託拘提

78歲雷洪動脊椎手術5小時病房照曝光 昔擁6妻妾今病榻只剩她

聽新聞
0:00 / 0:00

「真人作品恐成非遺」 愛奇藝宣布AI藝人庫 被大咖打臉

世界日報／ 中國新聞組／北京21日電
愛奇藝宣布推出AI藝人資料庫，惹出風波。（取材自微博）
愛奇藝宣布推出AI藝人資料庫，惹出風波。（取材自微博）

中國在線娛樂與串流影音平台公司愛奇藝，20日在大會上高調宣布上百位藝人駐其平台AI藝人庫，並拋出「真人實拍或成非遺」爭議言論，瞬間引爆全網批評，「愛奇藝窮瘋了也得有底線」相關話題迅速衝上熱搜。此外，愛奇藝股價從2018年巔峰46美元(約313人民幣)跌至今年4月的1.4美元左右，市值蒸發逾97%，引發財務危機。

觀察者網報導，愛奇藝CEO龔宇在愛奇藝世界大會上表示，藝人庫的打造，是平台努力降低AI製作可能產生的各種各樣障礙。目前的演員清單，只是表明他們同意入駐、表達了談的意願，具體合作還要細談，「演員願不願意參加你的項目、演哪個角色，都要他們同意。中間這個人就是他們的經紀人、經紀公司，跟現在的商業模式沒有任何的變化」。

他還表示，現今演員拍戲動輒數月、幾乎沒有個人生活，若導入AI技術，演員一年可從拍4部戲提升至14部，同時擁有更多休息時間，並且提出「未來真人實拍可能會成為非遺」。

愛奇藝高級副總裁劉文峰則透露，已有超百位藝人簽約了AI同意書，同意入駐愛奇藝納逗Pro藝人庫，包括馬蘇、成泰燊、陳哲遠、曾舜晞、丞磊以及脫口秀演員房主任、喜劇演員蔣龍等。

張若昀。（取材自微博）
張若昀。（取材自微博）

事件引發關注後，愛奇藝回應稱，愛奇藝「納逗Pro藝人庫」建立的初衷，旨在為AIGC創作者提供一個規範的平台，便於其在創作中遴選藝人，並通過愛奇藝與藝人方高效溝通合作細節。目前，已有100多位深度合作藝人同意入駐。

隨後，包括張若昀、李一桐、王楚然、于和偉、陳哲遠等演員相繼發聲，闢謠簽約AI授權，並啟動法務維權。平台隨後改口稱，「入庫僅代表接洽AI項目的意願」。

另一方面，4月20日，愛奇藝股價已從2018年那斯達克上市時的46美元高點，跌至約1.4美元左右，8年跌幅超過96%。公司市值從巔峰期的310多億美元縮水至約13.5億美元，蒸發幅度逾97%。由於股價長期低於一美元區間，公司已觸發美股退市預警，並被美國證券交易委員會(SEC)列入「預摘牌名單」。

據悉，愛奇藝2025年全年營收為272.9億元人民幣，年減7%，核心收入方面，會員服務與廣告收入雙雙下滑，爆款內容缺失導致用戶付費意願下降。此外，會員費5年漲幅超60%，但權益持續縮水，而投影機高清需升級SVIP、多裝置登入限制、超前點播等分層收費現象，一度引發23萬多則投訴，導致大量用戶取消續費或卸載應用程式。

愛奇藝CEO龔宇在愛奇藝世界大會上發言。（取材自微博）
愛奇藝CEO龔宇在愛奇藝世界大會上發言。（取材自微博）

相關新聞

16.9%！陸3月青年失業率回升 官方：正常季節性波動

大陸青年失業率再度回升。大陸國家統計局最新數據顯示，2026年3月，不含在校生的16-24歲勞動力調查失業率結束了此前連續六個月的下降，再度上升，不但明顯高於總體失業率的5.0%，也高於2025年同期的16.5％。

大陸油價要調降了！每次加油約可省下台幣100元

油價終於降了！大陸官方宣布，21日24時起下調成品油價格，汽、柴油每噸分別降人民幣555元與530元。央視財經指出，以大陸全國平均來看，估計92、95號汽油與0號柴油每升約調降人民幣0.44至0.46元（約合新台幣2元），這也是大陸油價今年首次下調。

外媒：美晶片管制加速陸自給自足 以低成本AI搶全球南方

美國對中國的晶片管制反而加速其自給自足，外媒指出，北京透過補貼推升產能，並可能壓低全球價格。不過分析也指出，中國在先進技術仍落後美台韓，當前政策轉向AI應用與低成本優勢，助其在新興市場擴張。

「真人作品恐成非遺」 愛奇藝宣布AI藝人庫 被大咖打臉

中國在線娛樂與串流影音平台公司愛奇藝，20日在大會上高調宣布上百位藝人駐其平台AI藝人庫，並拋出「真人實拍或成非遺」爭議言論，瞬間引爆全網批評，「愛奇藝窮瘋了也得有底線」相關話題迅速衝上熱搜。此外，愛奇藝股價從2018年巔峰46美元(約313人民幣)跌至今年4月的1.4美元左右，市值蒸發逾97%，引發財務危機。

愛奇藝AI藝人庫「先斬後奏」 擁抱創新？自掘墳墓？

愛奇藝CEO龔宇20日於世界大會拋出「AI藝人庫」計畫，意味著演員讓「AI代演」從概念變成行業現實，並宣稱未來「真人實拍或成非遺」，相關訊息讓影視圈炸了鍋。有網友稱，藝人主動讓出肖像權是不愛惜羽毛，丟失了從事表演行業本心；也有人吐槽愛奇藝，「離倒閉不遠了吧」。

關稅106→6％ 加民眾：中國電動車快來 幫忙打下價格

加拿大今年通過進口配額制度向中國電動汽車敞開大門，關稅稅率從此前的106.1%驟降至6.1%，吸引比亞迪、吉利、蔚來和小鵬等多家公司準備抓住兩國關係回暖的機遇，在加拿大開設銷售網點。港媒指出，無論加拿大人喜歡中國電動汽車與否，他們都希望中國汽車製造商能幫忙降低所有電動汽車的價格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。