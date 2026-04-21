AI燒錢 字節去年淨利減70%

陸媒報導，社交媒體Tiktok母公司字節跳動（ByteDance）在去年第3、4季大幅增加對AI業務投入下，2025年淨利出現逾70%降幅。隨後，抖音集團副總裁李亮在微博回應，相關報導中關於字節跳動淨利潤下降70%，是國際會計準則的數字，不反映實質營運。

報導指出，字節跳動去年淨利年減超過七成，主因第3、4季大幅增加AI算力採購、模型研發及基礎設施投入，推高整體成本。

李亮回應稱，報導所述是國際會計準則的數字，該數據除受新興業務投資增大影響外，還受公司優先股和期權成本變動因素影響。因為抖音電商增速放緩和新興業務相關投入增大，下半年的經營利潤率有小幅下滑，但遠沒有報導中這麼大幅度。

他強調，不考慮優先股和期權成本變動的話，總體營收和利潤還是增長的，且TikTok電商業務和新興業務發展趨勢良好。

字節跳動為非上市公司，無義務披露財務資料，所有公開數字均為非官方估算。根據此前媒體報導，該公司2024年全年營收約人民幣1.13兆元，折合約1,600億美元，淨利潤約330億美元。根據多家財經媒體及行業分析，字節跳動2025年全年營收預計約為1,860億美元（約合人民幣1.32兆元），營收按年增長約20%。

至於淨利潤預估存在較大分歧，不同來源對2025年淨利潤的預測差異顯著，而淨利潤預估值從不足100億美元到500億美元不等。假設按上述淨利出現逾70%降幅推算，2025年淨利潤大概不到100億美元。

不過，報導引述知情人士透露，字節跳動2025年海外營收實現‌近50%的年增長‌，增速遠高於大陸國內約20%的營收增幅。這使得海外業務在集團總營收中的占比從2024年的約‌25%‌，顯著提升至‌超過30%‌，達到歷史最高水準。‌‌增長的主要驅動力‌包括海外營收強勁，主要歸功於電商業務。‌TikTok Shop在2025年的商品交易總額（GMV）增速接近70%‌，成為推動海外營收占比提升的核心引擎。

不過，在高速成長之際，TikTok Shop也面臨日益激烈的外部競爭。報導指出，亞馬遜已推出低價折扣商城Amazon Haul，以20美元以下商品正面迎戰；Shopee則加大直播帶貨投入，並與YouTube合作拓展短影音購物場景，在東南亞等核心市場形成直接競爭。

此外，監管壓力也不容忽視。報導稱，歐盟計劃對低價值包裹加徵費用並強化合規監管；部分新興市場也擔心外資電商主導本地市場，監管趨嚴態勢明顯，為TikTok Shop後續發展增添不確定性。