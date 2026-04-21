華為新折疊機亮相槓蘋果 主打全球首款橫向闊折產品

華為昨（20）日舉行Pura系列及全場景新品發布會，正式推出華為Pura 90、Pura 90 Pro、Pura 90 Pro Max三款直板旗艦智慧手機，以及全球首款橫向闊折疊手機Pura X Max，趕在蘋果首款折疊機推出之前發布，叫陣意味濃。

華為常務董事、終端BG董座余承東公布價格時提到，受記憶體等供應鏈漲價影響，華為Pura 90系列旗艦手機成本漲約人民幣1,000元-1,500元，定價時壓力很大。若成本扛不住，將會漲價。

此次發布的華為Pura90 Pro和Pro Max均搭載麒麟9030s晶片。大闊折手機Pura X Max全系搭載麒麟9030Pro晶片、HarmonyOS 6.1作業系統，靈犀CPU搭配方舟記憶體引擎，整機性能可提升30%。

在定價上，同型號Pura90與上一代Pura 80保持同價；Pura 90 Pro起售價較Pura 80 Pro少人民幣1,000元。顯示目前華為還未跟進大陸其他手機品牌漲價。

余承東在發布會直言，因記憶體價格上漲，部分型號手機單機成本上漲人民幣1,500元，「現在內存（記憶體）價格一直漲，這個價格我們很有誠意了，真的很有誠意了。」他繼續建議稱，「大家早點買，內存價格瘋狂，我們要是扛不住了以後也有可能漲價」。

除了華為外，其它大陸國產TOP5廠商也有意推出闊折疊手機產品。據媒體報導，蘋果首款折疊手機設計將偏向「闊」的風格。