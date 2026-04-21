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食博會開幕 泰國任主賓國

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第二十三屆中國（漯河）食品博覽會（簡稱中國食博會）十九日在「中國食品名城」河南漯河啟幕，泰國擔任主賓國。本屆中國食博會吸引了來自泰國、馬來西亞加拿大等十五個國家的六十家境外企業，攜數百種特色產品亮相。    

中新社報導，泰國客商娜娜（中文名）已連續三年參展中國食博會，她稱，「國際風味」的競爭模式已從「簡單售賣產品」升級為「深度融合創新」，「異國風味」若想在中國市場站穩腳跟，就需要貼近本土口味。

展會現場，一款運用泰國酸肉工藝製作的肉腸備受歡迎。娜娜介紹，該產品已在河南實現本地化生產，泰中風味巧妙融合，未來創新潛力無限。

馬來西亞展館內，榴蓮酥、巧克力、蝦條等特色商品琳瑯滿目，工作人員熱情邀請來往客商品嘗。馬來西亞參展商方曉妮認為，將中國口味與海外風味相結合，或許是打開「Ｚ世代」市場的鑰匙。

中國食博會打造的「智能食博」受多家外商關注。白俄羅斯乳品商斯維特蘭娜表示，通過「雲上食博」平台數字化產融對接系統，已聯繫多家社區團購的「團長」，產品可直接觸達二、三線城市消費者。

泰國 馬來西亞 加拿大

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