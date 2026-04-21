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陸製無人機應用多元 圈粉全球

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

正在廣州舉行的第一三九屆中國進出口商品交易會（廣交會）上，超過二十家中國無人機企業攜產品集中亮相，覆蓋消費、農用、應急救援等領域，以核心技術自主可控、創新技術密集、多場景適配的優勢，吸引全球採購商競相洽談合作。

中新社報導，中國民航局數據顯示，截至二○二五年底，全行業註冊無人機逾三百二十八萬架，全年無人機累計飛行四千五百三十點二九萬小時，同比增長近百分之七十。中國航空運輸協會報告顯示，中國已多年位居世界第一大民用無人機製造國和出口國。

廣東曄生航空科技有限公司攜兩款超輕型載人電動垂直起降飛行器亮相。「我們堅持原創自主設計，產業鏈、供應鏈基本集中在珠三角地區，交付周期大幅縮短，而且配套售後服務完善，零部件可快速優化、替換維保」。董事長葉生說，該企業產品適配中東、美洲等地區使用場景，現有意向訂單穩定且有新增。

廣州成至智能機器科技有限公司副總裁張凱表示，藉完整產業鏈條體系，中國無人機技術發展迅速，更聚焦細分市場，進而推動應用場景加速拓展。

「上下游聯動、協同發展」的良好生態讓無人機企業能夠快速響應市場、高效迭代產品。浙江極客橋智能裝備股份有限公司首席創始人胡克飛介紹，該企業多款繫留照明無人機搭載自主研發系統，適用於野外、山地、水域等複雜地形，可支持二十四小時無人值守、自動充換電，已在地震、洪澇等救援場景以及景區夜遊和沿湖觀景場景中被廣泛應用，目前已銷往歐洲、非洲、東南亞等地區。 　　

山東兆源智能科技有限公司副總經理孫曉表示，該企業植保無人機和清洗無人機在一百三十多個國家和地區銷售，通過產品差異化及本地化服務，預計全年貿易額保持逾百分之五十增速。這種「產品+服務」的模式，讓中國無人機企業成為提供定製化場景解決方案的夥伴。

阿根廷採購商費德里科（ＦＥＤＥＲＩＣＯ）表示，中國無人機種類繁多，產品品質可靠，兼具創新與成本優勢，在低空經濟領域值得信賴。

中東 無人機 廣州

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