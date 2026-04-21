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大陸「世界模型」獨角獸極佳視界 誕生

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

大陸「世界模型」（World Models）公司極佳視界近期在一個月內完成兩輪融資共人民幣25億（約新台幣115億元），估值逾人民幣百億（逾新台幣460億元），不僅成大陸國內首家估值逾人民幣百億的世界模型獨角獸，並領跑全球賽道。

世界模型是一種新興AI技術，目的在讓AI理解並模擬真實世界的物理規律、空間結構與動態環境，主要應用場景包括自動駕駛、機器人、影片生成與遊戲、工業自動化。因此也被視為具身智能的「數位地基」。摩根士丹利研報提及，AI下一場變革是從「理解語言」轉向「理解物理世界」。

世界模型被視為具身智能下個風口，一方面網路大廠阿里騰訊積極切入，另外，初級（融資）市場漸熱。

大陸網路巨頭爭相參與在世界模型賽道上，比如阿里巴巴近日發布開放式世界模型「Happy Oyster」，模型基於原生多模態架構而建，支持多模態理解與音視頻聯合生成。產品據報可實現漫遊（Wander）和導演（Direct）兩大核心能力，用戶可實時構建可互動、可演繹、可探索的AI數位世界。

騰訊則推出混元3D世界模型2.0，只要在該模型輸入「生成一個日式RPG風格的中世紀地牢」，模型就能生成一個結構完整的3D空間。生成的資產可以直接導入Unity等遊戲引擎，進行二次編輯。

證券時報引述企查查數據報導，截至3月底，大陸國內發生25起世界模型相關的融資事件，整個賽道有望在資本、政策和產業需求的共同推動下快速發展。

極佳視界本月16日宣布，近日已完成近人民幣15億元B1輪融資。一個月前，該公司宣布完成近人民幣10億元Pre-B輪融資，兩個月內便融資人民幣25億元；智象未來本月15日宣布，公司完成逾人民幣5億元新一輪融資，資金將主要用於智象獨創的下一代原生全模態世界模型研發。

騰訊 阿里巴巴 阿里

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