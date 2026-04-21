陸 AI 眼鏡銷售將逾320萬副

大陸智慧眼鏡市場快速成長，研調機構預估2026年將突破320萬副，拍攝、語音與AR眼鏡需求同步擴張。不過，高退貨率與產品同質化仍為主要挑戰。

市場調查機構洛圖科技數據顯示，2025年大陸智慧眼鏡銷售量達145萬副，年增211%，預測2026年整體銷量將達320萬副，年增120%。

得益於Vlog創作、戶外運動記錄等場景的興起，拍攝眼鏡、AR眼鏡、語音眼鏡的市場都有所增長。

拍攝眼鏡因為大量跨界品牌和白牌商品加入，推動去年市場規模實現從零到51.7萬副的突破；語音眼鏡銷售量134.6%至44.8萬副；AR眼鏡年增83.2%至48.9萬副。

不過高速發展的過程中也出現不少挑戰。智慧眼鏡的退貨率高達20%-50%，遠遠超過手機、平板等3C產品，退貨原因包括用途不多、佩戴不適，以及行銷與真實體驗之間的落差。

產品同質化加劇是另一挑戰，一些品牌缺乏技術累積，僅以低價推出大量劣質產品。