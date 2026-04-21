快訊

MLB／李灝宇敲雙安！生涯首長打是直擊「綠色怪物」二壘打

聽新聞
0:00 / 0:00

陸 AI 眼鏡銷售將逾320萬副

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸智慧眼鏡市場快速成長，研調機構預估2026年將突破320萬副，拍攝、語音與AR眼鏡需求同步擴張。不過，高退貨率與產品同質化仍為主要挑戰。

市場調查機構洛圖科技數據顯示，2025年大陸智慧眼鏡銷售量達145萬副，年增211%，預測2026年整體銷量將達320萬副，年增120%。

得益於Vlog創作、戶外運動記錄等場景的興起，拍攝眼鏡、AR眼鏡、語音眼鏡的市場都有所增長。

拍攝眼鏡因為大量跨界品牌和白牌商品加入，推動去年市場規模實現從零到51.7萬副的突破；語音眼鏡銷售量134.6%至44.8萬副；AR眼鏡年增83.2%至48.9萬副。

不過高速發展的過程中也出現不少挑戰。智慧眼鏡的退貨率高達20%-50%，遠遠超過手機、平板等3C產品，退貨原因包括用途不多、佩戴不適，以及行銷與真實體驗之間的落差。

產品同質化加劇是另一挑戰，一些品牌缺乏技術累積，僅以低價推出大量劣質產品。

眼鏡 科技 大陸

相關新聞

AI燒錢 字節去年淨利減70%

陸媒報導，社交媒體Tiktok母公司字節跳動（ByteDance）在去年第3、4季大幅增加對AI業務投入下，2025年淨利出現逾70%降幅。隨後，抖音集團副總裁李亮在微博回應，相關報導中關於字節跳動淨利潤下降70%，是國際會計準則的數字，不反映實質營運。

華為新折疊機亮相槓蘋果 主打全球首款橫向闊折產品

華為昨（20）日舉行Pura系列及全場景新品發布會，正式推出華為Pura 90、Pura 90 Pro、Pura 90 Pro Max三款直板旗艦智慧手機，以及全球首款橫向闊折疊手機Pura X Max，趕在蘋果首款折疊機推出之前發布，叫陣意味濃。

大陸「世界模型」獨角獸極佳視界 誕生

大陸「世界模型」（World Models）公司極佳視界近期在一個月內完成兩輪融資共人民幣25億（約新台幣115億元），估值逾人民幣百億（逾新台幣460億元），不僅成大陸國內首家估值逾人民幣百億的世界模型獨角獸，並領跑全球賽道。

陸 AI 眼鏡銷售將逾320萬副

大陸智慧眼鏡市場快速成長，研調機構預估2026年將突破320萬副，拍攝、語音與AR眼鏡需求同步擴張。不過，高退貨率與產品同質化仍為主要挑戰。

廣交會首期境外採購商 衝16.7萬新高

為期五天的第一三九屆廣交會第一期十九日在廣州閉幕。據廣交會新聞中心通報，截至當日十七時，本屆廣交會第一期共有來自二一六個國家和地區的十六點七萬名境外採購商到會，比上屆同期（下同）增長百分之五點九，再創歷史新高。

陸製無人機應用多元 圈粉全球

正在廣州舉行的第一三九屆中國進出口商品交易會（廣交會）上，超過二十家中國無人機企業攜產品集中亮相，覆蓋消費、農用、應急救援等領域，以核心技術自主可控、創新技術密集、多場景適配的優勢，吸引全球採購商競相洽談合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。