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外國車廠加速採用大陸技術 拚電動車市占與海外布局

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
隨著大陸電動車市場競爭升高，外國車廠正加速採用大陸本土技術與供應鏈，以提升在當地市場的競爭力，並規劃將部分車型推向國際市場。（路透）
隨著大陸電動車市場競爭升高，外國車廠正加速採用大陸本土技術與供應鏈，以提升在當地市場的競爭力，並規劃將部分車型推向國際市場。（路透）

隨著大陸電動車市場競爭升高，外國車廠正加速採用大陸本土技術與供應鏈，以提升在當地市場的競爭力，並規劃將部分車型推向國際市場。《金融時報》20日報導，這波調整反映外資車廠在大陸市場面臨的壓力，也凸顯其在電動車與軟體領域對大陸的依賴日益加深。

報導指出，包括福斯與豐田在內的車廠，2年前即提出「在中國、為中國」（in China for China）策略，希望透過在地研發與本土技術，重新爭取大陸市場份額。近年隨著比亞迪、吉利、小米等大陸品牌崛起，外國車廠在大陸銷售明顯承壓。汽車諮詢公司Automobility數據顯示，外國車廠在大陸市場占有率已由2020年的64%，降至2026年初約32%。

報導指出，過去數十年，大陸車廠透過合資模式向西方車廠學習製造技術，如今情勢已出現轉變。為更快推出具備先進軟體功能的新車，福斯、豐田等外國車廠正轉向依賴大陸合作夥伴與供應鏈。高科技市場研究公司Omdia電動汽車分析師劉運程也認為，外資車廠當前在大陸面臨的關鍵落差，已不再只是硬體或電動車平台，而是軟體開發與執行能力。

BMW集團董事會成員格勒（Jochen Göller）表示，希望今年能在大陸市場穩定下來，並藉由新車款重回成長。報導提到，BMW將推出在大陸開發的iX3長軸版，並採用Momenta、華為與阿里巴巴等大陸本地技術。福斯汽車品牌銷售主管桑德（Martin Sander）也坦言，過去在歐洲行之有年的策略，在大陸市場已不具足夠競爭力，因此持續加碼在地設計、研發與合作。

報導稱，福斯目前仍以燃油車為主，但計畫今年僅在大陸就推出13款插電式混合動力及純電車型，並評估將部分車型引進其他市場，以因應競爭壓力。奧迪則持續調整其在大陸的電動車布局；通用汽車雖表示其大陸業務已恢復獲利，但今年第一季在大陸銷量仍年減21%。日產汽車（NISSAN）則計畫到2030年，將其在大陸的銷量與出口量合計提升至100萬輛，並與東風汽車合作，把部分電動與插電式混合動力車型銷往拉丁美洲、東南亞及海灣地區。

不過，報導引述分析人士指出，外資車廠即使調整策略，能否藉由新車與本土合作扭轉頹勢，仍有待觀察。

金融時報 福斯 電動車

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