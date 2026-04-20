背靠騰訊、挑戰輝達 陸國產GPU隧原科技預計最快今年能獲利

大陸國產GPU四小龍之一、雲端AI晶片廠商燧原科技科創板IPO獲上交所受理之後，上交所官網日前披露燧原科技科創板IPO的首輪問詢回復材料。其中騰訊貢獻營收近84%，該公司近三年維持虧損，若公司產品處於中等及以上毛利率水平，且產品能按計劃交付，則預計大概率於2026年實現盈虧平衡。

燧原科技為大陸雲端AI晶片領域的領軍企業之一，致力於成為「通用AI基礎設施領軍企業」。目前燧原科技自研迭代了四代架構5款雲端AI晶片，構建了覆蓋AI晶片、AI加速卡及模組、智算系統及集群和 AI 計算及編程軟件平台的完整產品體系。該公司也被視為大陸能夠力抗輝達的企業。

公開資料顯示，燧原科技2023年至2025年營業收入從人民幣3.01億元飆升至9.90億元，年均複合增長率高達81.5%。儘管營收高速增長，公司目前仍未擺脫虧損局面。報告期內，公司淨利潤分別為-16.65億元、-15.10億元和-11.64億元，累計虧損超43億元。

值得注意的是，訊問回覆也體現騰訊與隧原科技的深度綁定關係，騰訊科技為燧原科技第一大股東，直接及間接持有公司20.26%股份。隧原科技稱，公司向騰訊銷售的AI加速卡高度定製化，雖然形成技術壁壘，但客戶議價能力較強，導致毛利率承壓，2025年AI加速卡及模組毛利率為32.71%，低於行業均值。

對於損益兩平的估計，隧原科技稱，在生產經營不受國際貿易環境等不可抗力的重大影響的前提下，根據在手訂單、產品交付節奏、員工成本預算、研發規劃等因素，公司預計在2026年或2027年可實現合併報表盈利。

IDC數據顯示，2025年中國AI加速卡整體出貨規模約400萬張，其中輝達以約220萬張出貨量佔據約55%的市佔率。燧原科技當年AI加速卡及模組銷售量達6.6萬張，對應市場佔有率約1.7%，在大陸國內其他AI晶片廠商中位居前列。