周潤發時隔16年再賣房！撈底賺近一倍 長情持貨31年

香港房市逐漸見起色，有知名藝人沽貨套現。手持逾十億港元物業的影帝「發哥」周潤發，於約兩年前放售西半山堅道嘉景臺一伙三房單位，最新以750萬港元售出，每平方英尺價格13,863港元。此次為已知「發哥」相隔近16年再出貨，他長情持貨約31年，帳賺358萬港元，單位期內升值近一倍。

上述成交單位為嘉景臺中層F室，實用面積541平方英尺，屬三房間隔，望內園景。據悉，該物業於2024年起以899萬港元放售，期間曾短暫封盤。至近期單位累減149萬港元或16.6%，終以750萬港元沽出，每平方英尺價格13,863港元。

發哥發嫂長情持貨31年 帳賺近一倍

資料顯示，該單位以周潤發有限公司（CHOW YUN FAT COMPANY LIMITED）名義作登記，其股東及董事均包括「發哥」的妻子陳薈蓮（TAN, HUI LIAN）。

他們早於1995年5月斥392萬港元購入單位，該買入價較上手業主1994年的入市金額400萬港元，低8萬港元或2%。因此周潤發夫婦長情持貨約31年，撈底成功帳賺358萬港元或約91.3%。

山頂獨立屋叫價1.95億港元 一直未獲承接

消息指，周潤發現時擁有多個物業及地皮，總市值逾10億港元，分布在山頂、九龍塘、太子及西貢等地。他曾於2022年10月叫價2.2億港元放售山頂陽光花園單號獨立屋，實用面積2,547平方英尺，附帶約2,000平方英尺花園及700平方英尺天台。但市場反應冷淡，最終於2024年底減價11.4%至1.95億港元放售，惟一直未獲承接。

隔多年再成功沽貨 發哥10年賣嘉珀山帳賺1020萬港元

而已知「發哥」對上一次沽出物業需追溯至2010年8月。當年他以5,700萬港元，連車位售出九龍塘郝德傑道嘉珀山2座頂層特色戶，實用面積2,469平方英尺，另連700平方英尺平台及1,200平方英尺天台。該物業為周潤發於2004年4月以4,680萬港元購入，持貨約6年，帳面獲利1,020萬港元或約21.8%。

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文章授權轉載自《香港01》