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逮個正著！大陸官方查幽靈外賣 拼多多員工當眾吃下A4紙湮滅證據

中央社／ 台北20日電
大陸電商平台拼多多。路透
大陸電商平台拼多多。路透

中國國家市場監管總局17日公布對7家電商平台「幽靈外賣」案的行政處罰決定，並指拼多多在調查過程中軟硬兼施阻礙執法。該局旗下報紙今天披露，拼多多1名員工在面對官方上門談話時，因為被發現同事將「沉默」二字寫在A4紙上，這名員工竟當場將A4紙揉成一團吃下，意圖湮滅證據。

中國國家市場監管總局旗下的「中國質量報」，今天以「利劍斬幽靈，鐵拳護民生—市場監管總局依法查處7家電商平台『幽靈外賣』系列案紀實」為題，發表長篇報導，說明調查7家電商平台涉及「幽靈外賣」案的經過。

2025年12月3日，拼多多面對執法人員上門拒絕提供相關證據，1名員工故意強行關門，導致1名專案組執法人員左手食指骨折及右腳腳踝軟組織挫傷。

報導提到，專案組在同年12月4日深夜上門調查時，拼多多的保全負責人突然情緒失控，當著警方和專案組的面，帶著一群人直接闖入辦案現場，對執法人員推擠拉扯，釀成暴力事件，且再度有執法人員頭部受創而送醫。

根據報導，12月5日專案組與警方、市場監管部門一同針對前1天的暴力抗法事件前往拼多多展開調查。當時，拼多多一名員工在A4紙上寫下「沉默」、「不說」等字樣提醒被詢問的另一名員工，結果被專案組逮個正著。

報導說，令人震驚的是，這名拼多多員工竟將寫下上述字樣的A4紙揉成一團，當著會場所有人的面吃下。

中國國家市場監督管理總局官網17日公告，對拼多多、美團、京東、淘寶閃購、抖音、淘寶、天貓等7家電商平台「幽靈外賣」案出行政處罰決定，責令7家電商平台改正違法行為，並處以罰款共人民幣35.97億元（約新台幣168億元），其中拼多多以15.22億元高居榜首。

「幽靈外賣」是指未取得食品經營許可的業者透過租借證照、使用虛假位址、偽造門市照片等手段進駐電商平台從事外賣。這次被中國官方鎖定的，是將蛋糕外賣訂單低價轉包的「幽靈店鋪」，消費者因此花大錢購入劣質且有食安疑慮的蛋糕。

電商 拼多多 大陸

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