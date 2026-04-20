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愛奇藝推去中心化轉型 執行長：朝創作者與用戶社群發展

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
愛奇藝創辦人、執行長龔宇20日在「愛奇藝．世界大會」表示，面對AI帶來的變革，平台將從傳統少數人決定觀眾喜好的模式，轉向創作者與用戶社群。（圖／取自中國財報網）
愛奇藝創辦人、執行長龔宇20日在「愛奇藝．世界大會」表示，面對AI帶來的變革，平台將從傳統少數人決定觀眾喜好的模式，轉向創作者與用戶社群。（圖／取自中國財報網）

大陸影音平台愛奇藝宣布將推動「去中心化」轉型。愛奇藝創辦人、執行長龔宇20日在「愛奇藝．世界大會」表示，面對AI帶來的變革，平台將從傳統少數人決定觀眾喜好的模式，轉向創作者與用戶社群。

綜合IT之家、新浪科技、觀點網等報導，龔宇表示，AI正顯著降低影視製作成本、縮短製作周期、降低製作難度，這將促使創作者數量和作品數量快速增長，甚至可能增長百倍以上，並激發用戶影視消費爆發，帶動行業規模擴大。在此情況下，中心化決策將難以應對，因此愛奇藝必須向非中心化轉型。

龔宇指出，未來播放器將轉為基礎功能，讓更多創作者可自主上傳作品，並透過會員、廣告等方式直接變現，構建一個創作者擁有IP資產、私域流量和豐厚回報的新影視內容生態系統。

他並表示，平台雖然「後退一步」，但愛奇藝仍會保留部分頭部內容製作。為加速這項轉型，愛奇藝也正積極尋求合作夥伴，並迫切需要既懂AI技術、又懂藝術創作的複合型人才。據IT之家此前報導，龔宇本月15日在第13屆中國網路視聽大會上也曾表示，AI正為影視行業，尤其是長影影音領域提供重要振興機會。

另據彭博報導，這項調整被視為愛奇藝成立16年來較大規模的轉型，目標之一是因應字節跳動旗下抖音崛起後帶來的市場競爭壓力。龔宇並透露，公司最快將於今年夏天推出一部純AI生成的「爆款」長片。

報導稱，愛奇藝預計今年第一季營收將下滑13%，公司上月也已提交在香港上市申請。

愛奇藝

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