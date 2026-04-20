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整治反內捲 中國工信部召開太陽能產業座談會

中央社／ 記者呂佳蓉北京20日電

有鑑於太陽能產業是中國產能過剩最嚴重的行業之一，中國官方近日召開座談會，推進太陽能產業「反內捲」工作，以因應該行業產能過剩的問題。

陸媒21經濟網今天報導，根據中國工業和信息化部電子信息司官網消息，中國工業和信息化部、國家發展改革委、市場監管總局、國家能源局等部門17日聯合召開太陽能（光伏）行業座談會，部署規範太陽能產業競爭秩序相關工作。

會議表示，要深入貫徹落實中共中央、中國國務院關於規範光伏產業競爭秩序的工作部署，深刻認識治理「內捲式」競爭的重要性和緊迫性，扎實推進太陽能產業「反內捲」工作。

會議要求，要加強部門協同、同向發力，持續深化太陽能產業治理工作，全力推進產能調控、標準引領、創新驅動、價格執法、品質監管、兼並重組、智慧財產權保護等「反內捲」綜合治理有關工作，推動太陽能產業「高質量發展」。

中國光伏行業協會以及中國華能集團、中國大唐集團、中國華電集團、國家電力投資集團、國家能源投資集團、中國核工業集團等有關企業參加會議。

太陽 太陽能

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