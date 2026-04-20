惠譽：荷莫茲海峽若持續關閉 中國大陸GDP增幅降至3.8%

評等機構惠譽稱，中國經濟目前主要挑戰依然是需求持續疲弱，預測今年實際GDP增長率為4.3%；但在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉持續至第2季為前提的不利情景下，經濟增速可能降至3.8%。

惠譽（Fitch Ratings）近日在官網公布上述預測，並指中國經濟持續受制於內需乏力，與此同時，美伊戰爭透過打擊能源供應、擾亂貿易及削弱全球需求，為中國增添額外的外部壓力。

惠譽指出，中國的化工行業最值得密切關注，因為原油、石腦油（輕油）及液化石油氣市場收緊將推高原材料成本並抑制產能利用率，尤其對依賴進口且非一體化經營的生產商影響更大。

此外，石油及天然氣下游行業同樣面臨利潤率壓力。不過，大型政府相關企業及一體化集團具備更強吸收衝擊的實力。

惠譽表示，中國政府的政策組合可能繼續向供給端傾斜，而非需求端，從而壓縮居民部門支出邁向更強復甦的空間。促消費措施的緩解效果可能甚微，而產業升級及製造業支持政策可能導致產能擴張快於需求改善，繼而加大債務壓力、削弱定價能力。

惠譽表示，房地產市場繼續拖累各行業信用狀況。近期商品住宅銷售數據延續疲弱走勢，預期今年銷售額將下跌7%至8%，寬鬆政策可能僅產生微弱且不均的成效。