中國生豬價格暴跌 官方要求推動豬價回升

中國生豬價格持續走低之際，官方要求進一步完善生豬產能綜合調控政策，並採取措施推動豬價合理回升。

官媒新華社18日披露，中國農業農村部近期舉行生豬產業發展座談會，強調進一步完善生豬產能綜合調控政策，採取有力有效舉措推動豬價合理回升。

會議提出多項措施，包括加快淘汰低產高齡能繁母豬和體弱仔豬，嚴控新增產能；要指導督促養殖企業順勢出欄，龍頭企業要帶頭落實產能去化要求，約束盲目擴產。

會議也稱，要釋放積極政策訊號，提振市場信心，減少二次育肥，防止無序出欄；要加密生豬生產監測預警，並引導龍頭企業透過訂單養殖等方式，帶動合作農戶發展標準化規模化養殖。

出席會議的中國農業農村部部長韓俊說，要壓緊壓實各級責任，將產能調減任務落實到位，將能繁母豬存欄量調整至合理水準，減少生豬產業週期性震盪。

這是中國農業農村部一個月內第二次就生豬產能問題召開相關會議。今年3月中國國家發展改革委和農業農村部相關司局曾組織生豬養殖企業召開座談會，分析價格形勢，安排市場調控工作。

中國生豬存欄量約占全球一半，但龐大的養豬產業正面臨產能過剩與消費需求疲弱的雙重壓力。

官媒央視財經近日報導，據中國農業農村部監測，4月第二週中國生豬價格繼續走低，每公斤人民幣10.03元，已連續10週下降，處於7年來低點。

大連商品交易所最活躍生豬期貨合約13日一度跌至每噸9000元，為該期貨2021年1月上市以來最低水準。

由於價格連創新低，生豬養殖行業已陷入虧損，部分養殖戶開始淘汰產能。

央視報導引述山東德州武城縣生豬養殖戶崔艷濤說，生豬市場價格持續探底，飼料、人工等成本不斷攀升，一頭育肥豬全程需消耗750斤至850斤飼料，成本接近千元，「銷售價格4.6元一斤，一頭豬賠將近500元」。

在湖北襄陽，中小養殖戶和大型豬企也開始調減產能。當地生豬養殖戶耿全合說，「今年虧得特別厲害，一頭豬要虧250元到300元」。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所研究員王祖力分析，短期來看，豬價仍處在震盪盤整的「磨底期」。養殖場戶每出欄一頭商品豬，平均虧損超過300元。從歷史經驗來看，當前生豬養殖行業處在相對較嚴重的虧損狀態。