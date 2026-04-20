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歐洲能源業示警 大陸未來恐主導全球氫能供應鏈

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
隨著大陸加快清潔能源布局並發展氫能，歐洲能源業者示警，憂未來恐影響全球氫能供應及歐洲產業競爭力。圖為位於重慶的中國首座應用儲氫井技術的加氫站，日供氫能力達1,000公斤。（新華社）
隨著大陸加快清潔能源布局並發展氫能，歐洲能源業者示警，憂未來恐影響全球氫能供應及歐洲產業競爭力。圖為位於重慶的中國首座應用儲氫井技術的加氫站，日供氫能力達1,000公斤。（新華社）

據德國網路媒體T-Online 19日報導，隨著大陸持續加快清潔能源布局，尤其將氫能列為重點發展項目，歐洲主要能源企業與產業界近期再度發出警告，憂心大陸未來可能主導全球氫能供應鏈，進一步削弱歐洲核心產業競爭力。

報導指出，歐洲多家能源企業14日成立「歐洲清潔氫能及其衍生物韌性聯盟」（ERA），希望推動本土氫能基礎設施建設，並呼籲歐盟及成員國正視能源轉型過程中的產業競爭與供應安全問題。

歐洲議會議員、德國基民盟政治人物韋克斯勒（Andrea Wechsler）表示，歐洲能源轉型不只是減碳問題，更關乎建立具韌性與自主性的能源體系，讓產業與民眾都能受益。她並強調，韌性應成為歐洲能源政策的核心原則之一。

報導稱，歐洲對大陸在清潔能源領域快速崛起的憂慮已持續一段時間，相關領域涵蓋風能、太陽能、電池、熱泵及氫能等。分析認為，北京正積極擴大在各項潔淨技術領域的布局。

氫能被視為能源轉型中的關鍵技術之一，特別是在鋼鐵、部分化工、航運與航空等難以全面電氣化的產業，被認為是少數可行的減碳方案。不過，目前氫能發展仍面臨成本偏高、需求不足等問題。

報導接著指出，大陸已在最新五年規畫中將氫能列為「未來技術」，並規畫在2030年前大規模推動發展，目標是將氫氣價格降至每公斤約2至3歐元。相較之下，目前歐洲綠氫價格約為每公斤10至20歐元。若大陸達成目標，氫能成本將接近天然氣，具備更強市場競爭力，並可能出口至包括歐洲在內的市場。

不過，報導也提到，相關目標能否實現仍有不確定性，五年規畫本身亦帶有政策宣示性質。但歐洲產業界仍警告，大陸正大規模擴充氫能關鍵設備電解槽產能，若重演電動車等產業發展模式，未來可能在氫能領域取得主導地位。

ERA在一份簡報中指出，大陸正為主導全球氫能供應鏈提前布局；若歐洲無法迅速建立自身氫能生態系，依賴低成本清潔能源的核心產業恐失去競爭優勢。報告並提到，從烏克蘭到伊朗的地緣政治局勢，也凸顯歐洲必須避免再次形成能源依賴。

報導分析，氫能產業發展正面臨典型的「先有雞還是先有蛋」困境：由於成本偏高，市場需求不足；但企業又必須在確定需求存在後，才願意投入擴產。多數專家認為，政府介入將是打破僵局的關鍵。

例如，歐洲鋼鐵業建議，政府投資案應優先採購以綠氫生產的產品，以創造穩定需求；德國鋼鐵業者也呼籲，由國家擔保氫能長期供應合約，以降低企業風險。

不過，報導指出，目前德國政府對氫能政策仍缺乏明確立場。德國能源與水務協會（BDEW）已多次呼籲制定完整的氫能法，涵蓋生產、運輸、儲存及需求等環節，但至今仍未見具體立法進展。

與此同時，大陸仍持續加碼投資氫能產業。T-Online引述《中國日報》數據稱，截至2025年底，全球約有10萬件氫能相關專利掌握在大陸手中。此外，大陸本周已啟動氫能航空試點計畫，並規畫在工業領域引入氫能與生質能使用配額，釋放出的訊號相當明確。

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