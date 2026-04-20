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字節跳動海外業務增近50% 但全年淨利跌逾7成

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
字節跳動2025年海外業務年增近50%，但受AI算力與基礎設施投入增加影響，全年淨利跌逾7成。（路透）
字節跳動2025年海外業務年增近50%，但受AI算力與基礎設施投入增加影響，全年淨利跌逾7成。（路透）

據澎湃新聞20日報導，字節跳動2025年海外業務維持高速成長，年增幅接近50%，明顯高於大陸國內約20%的增速；不過，在海外業務強勁擴張的同時，公司全年淨利卻年減超過70%，主要受AI算力採購、模型研發與基礎設施投入大增拖累。

報導引述知情人士指出，字節跳動2025年海外營收占比已由2024年的25%提升至30%以上，再創歷史新高。其中，TikTok Shop成為帶動海外業務成長的核心引擎。報導稱，TikTok Shop 2025年全年商品交易總額（GMV）年增近70%，並帶動TikTok在2025年錄得大幅盈利。

儘管海外業務成長強勁，字節跳動整體獲利表現卻明顯下滑。報導指出，公司2025年淨利年減超過70%，主因在於第3、4季大幅增加AI算力採購、模型研發及基礎設施投入，推高整體成本。

業內人士表示，若非受到地緣政治因素影響，字節跳動海外業務營收規模可能已超過大陸國內業務。

此前另有媒體報導指出，TikTok Shop活躍消費者已達4億人，2025年全年GMV規模逼近1,000億美元（約新台幣3.1兆元）。TikTok Shop目前已形成多區域高速成長格局，其中美國市場年增108%，歐洲主要市場增幅均超過100%；東南亞則穩居當地電商市場第2位，緊追Shopee。

在新拓展市場方面，TikTok Shop在巴西上線3個月後，GMV成長約25倍；在日本上線4個月後，GMV也成長約20倍。受黑色星期五購物季帶動，TikTok Shop去年第4季GMV突破250億美元，12月單月GMV在海外市場更超越Shopee，顯示其市場地位持續提升。

不過，在高速成長之際，TikTok Shop也面臨日益激烈的外部競爭。報導指出，亞馬遜已推出低價折扣商城Amazon Haul，以20美元（約新台幣630元）以下商品正面迎戰；Shopee則加大直播帶貨投入，並與YouTube合作拓展短影音購物場景，在東南亞等核心市場形成直接競爭。

此外，監管壓力也不容忽視。報導稱，歐盟計畫對低價值包裹加徵費用並強化合規監管；部分新興市場也擔心外資電商主導本地市場，監管趨嚴態勢明顯，為TikTok Shop後續發展增添不確定性。

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