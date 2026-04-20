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富豪汽車用胡錫進代言 被批背離品牌價值觀

中央社／ 台北20日電

中資瑞典車廠富豪汽車公司（Volvo）近日推出由中國官媒環球時報前總編輯胡錫進代言的廣告。瑞典快報（Expressen）常駐台灣記者悠野（Jojje Olsson）發文表示，富豪汽車與「一位為種族滅絕辯護的國家宣傳人員」合作，「這老牌工業遺產的身分已不再是瑞典的，而是中國的」。

富豪汽車近日推出的廣告中，胡錫進兩手在胸前交叉，表情嚴肅，旁邊寫著「風浪再大，方向盤要穩，輿論再雜，安全是底線」。據資料顯示，中國吉利集團2010年完成收購富豪汽車。

悠野17日在瑞典快報刊文稱，這是慶祝富豪汽車成立99週年的新廣告，是對Volvo安全紀錄的致敬。但這廣告從根本上有別於「平等」和「企業責任」的價值觀，而這些價值觀曾使富豪汽車成為「備受喜愛的瑞典工業瑰寶」。

悠野在文中將胡錫進形容為「惡名昭彰的國家宣傳人員」，指他支持俄羅斯侵略烏克蘭，以此抗衡西方；又為新疆針對少數民族的拘留營辯護，並讚揚抵制瑞典時裝零售商H&M等對新疆強迫勞動問題表示擔憂的公司的行動。

悠野又表示，胡錫進曾於中國軍隊服役，經常建議軍事力量是解決問題的工具。美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪問台灣時，胡錫進稱希望看到中國戰鬥機擊落裴洛西的專機，並敦促中國人民為針對台灣的戰爭做好準備。

悠野又表示，胡錫進熱衷於羞辱任何反對中國利益的人，也是中國侵略性民族主義的代表人物。早在許多中國外交官之前，胡錫進已被稱為「戰狼」，例如他警告英國在對中國在南海軍事擴張的看法上，表現得像一個「欠揍的婊子」。

當澳洲政府提議調查COVID-19起源時，胡錫進將該國比喻為「黏在中國鞋底的一塊口香糖」，並稱需要準備「鐵拳」來反擊澳洲。

悠野表示，即便在中國國內，胡錫進的言論也因粗魯和為博取關注而遭受批評。對於富豪汽車而言，「這一切似乎都不是問題」。

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