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因唱衰中國經濟遭封號 陸經濟學者付鵬轉戰數位金融

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
東北證券前首席經濟學家付鵬已於近日正式加入港股上市公司新火集團，出任首席經濟學家。（抖音百科）
東北證券前首席經濟學家付鵬已於近日正式加入港股上市公司新火集團，出任首席經濟學家。（抖音百科）

據騰訊新聞《一線》20日報導，東北證券前首席經濟學家付鵬已於近日正式加入港股上市公司新火集團，出任首席經濟學家。新火集團與付鵬均向該媒體證實此消息。

報導指出，付鵬加入後，將主要負責宏觀經濟研究，並為公司機構客戶提供投資策略分析。不過，目前尚不清楚其是否常駐香港。報導稱，隨著香港部分加密資產機構投資者對大類資產配置需求增加，付鵬的加入可能有助於其客戶在大類資產配置方面的策略和研究分析。

公開資料顯示，付鵬畢業於英國雷丁大學ISMA／ICMA（國際證券市場研究會）學院，主修國際證券、投資與銀行學，長期從事全球宏觀經濟、金融市場與資產配置研究。他自2020年起擔任東北證券研究所首席經濟學家，至2025年4月30日離職，並於同年卸任。當時他表示，因完成兩場大型手術需長時間休養，選擇暫時離開工作崗位。

付鵬於2024年9月在一場會議上發表評論後，其短影音平台帳號即遭封鎖。同年11月，他發表一場引發熱議的內部演講，指出大陸經濟在疫情前已出現結構性問題，近年情況未見改善，並提及人口萎縮、中產階層下滑、財富分配不均與需求不足等現象。其後，他在微信上的影音帳號「付鵬的財經世界」被禁止關注；至12月，付鵬的微信及短影音平台等社群帳號均遭封鎖。

新火集團前身為新火科技，為總部位於香港的合規數位金融服務集團，早期由火幣科技轉型而來。公司主要業務涵蓋資產管理、託管、交易及加密資產相關服務，定位為連結傳統金融與數位資產的投資平台。

目前，新火集團單一大股東為火幣創始人李林，透過家族辦公室持Avenir Investment Limited股約29.82%；公司執行長翁曉奇持股約10.97%。翁曉奇於2025年加入前，曾任香港合規交易所HashKey Exchange執行長。

此外，公開資料顯示，付鵬曾於2005年至2008年就職於所羅門投資集團旗下的事件驅動型策略基金。他也曾推出多個有關「大類資產」的課程。

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